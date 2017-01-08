بالصور.. "روضة القاع" تتزين لمحبي البر والمتنزهين

يكسوها عطر فواح بين مرتفعات جبلية وأودية نخيل غرباً

بدأت مظاهر الربيع تكسو روضة "القاع" بمركز ثرمداء شمال شرق محافظة مرات، وسط اهتمام من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمرات بحمايتها من دخول المركبات.

الروضة الخضراء المحفوفة بالكثبان الرملية استهوت المتنزهين ومحبي البر؛ إذ جمعت بين روعة الروض الفواح وجمال الكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهة الشرقية والشمالية.

وتقع الروضة شرق مركز ثرمداء على ضفاف النفود وتبعد عن مدينة الرياض 150 كم، ويمكن الوصول إليها عن طريق "صلبوخ- حريملاء- القصب- ثرمداء"، أو عن طريق "ضرما- مرات- ثرمداء".

وقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمرات، بحماية الروضة من دخول المركبات والحيوانات فيها؛ من خلال مراقبتها بالسيارات المتجولة في الموقع، كما قام فرع بلدية ثرمداء بتنفيذ طريق حول الروضة، وتوفير أهم الخدمات كالنظافة وخزانات المياه.

ويعتبر موقع مدينة ثرمداء مميزاً لوقوعها بين رمال نفود "الرغام" الذهبية من جهة الشرق، والمرتفعات الجبلية من جهة الغرب التي تنحدر منها أودية النخيل ووادي الصنع ووادي الجمل، ووادي الكليبية.