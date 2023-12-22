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بالصور.. زفة جماهيرية تستقبل فريق الهلال في "القيصومة"

ازدحم مطار القيصومة بعدد غفير من جماهير فريق الهلال، والتي حضرت لاستقبال فريقها الذي وصل اليوم استعداداً لمواجهة نظيره الباطن عصر الغد ضمن الجولة الـ14 من دوري جميل للمحترفين.
وشهدت أرجاء المطار والساحات المحيطة به بالإضافة إلى الحافلة المقلة للفريق اكتظاظاً جماهيرياً هائلاً.


وكان الفريق قد أنهى تحضيراته الميدانية على ملعب نادي الباطن، وتركّز المران -الذي احتضنه ملعب اللقاء- على الجوانب التكتيكية، حيث عمل الجهاز الفني على تطبيق تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يطبّق عدداً من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، وسط متابعة نائب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس "عبدالرحمن النمر".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور.. زفة جماهيرية تستقبل فريق الهلال في "القيصومة"
سبق

ازدحم مطار القيصومة بعدد غفير من جماهير فريق الهلال، والتي حضرت لاستقبال فريقها الذي وصل اليوم استعداداً لمواجهة نظيره الباطن عصر الغد ضمن الجولة الـ14 من دوري جميل للمحترفين.
وشهدت أرجاء المطار والساحات المحيطة به بالإضافة إلى الحافلة المقلة للفريق اكتظاظاً جماهيرياً هائلاً.


وكان الفريق قد أنهى تحضيراته الميدانية على ملعب نادي الباطن، وتركّز المران -الذي احتضنه ملعب اللقاء- على الجوانب التكتيكية، حيث عمل الجهاز الفني على تطبيق تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يطبّق عدداً من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، وسط متابعة نائب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس "عبدالرحمن النمر".
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
09:42 PM

بالصور.. زفة جماهيرية تستقبل فريق الهلال في "القيصومة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
27
10,513

ازدحم مطار القيصومة بعدد غفير من جماهير فريق الهلال، والتي حضرت لاستقبال فريقها الذي وصل اليوم استعداداً لمواجهة نظيره الباطن عصر الغد ضمن الجولة الـ14 من دوري جميل للمحترفين.
وشهدت أرجاء المطار والساحات المحيطة به بالإضافة إلى الحافلة المقلة للفريق اكتظاظاً جماهيرياً هائلاً.


وكان الفريق قد أنهى تحضيراته الميدانية على ملعب نادي الباطن، وتركّز المران -الذي احتضنه ملعب اللقاء- على الجوانب التكتيكية، حيث عمل الجهاز الفني على تطبيق تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يطبّق عدداً من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، وسط متابعة نائب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس "عبدالرحمن النمر".
 

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