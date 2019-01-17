بالصور.. "سبق" تكشف تفاصيل اعتداء ملثمين على مكتبين لتحويل الأموال بالقطيف

الجناة الثلاثة حاولوا سرقة أموال من أجهزة الصراف وعندما فشلوا أضرموا النار بالمكتبين

تكشفت لـ"سبق " تفاصيل جديدة حول قيام ثلاثة ملثمين بالاعتداء على مكتبين لتحويل الأموال في حي المياس، بوسط محافظة القطيف، وإضرام النار بهما.



وقالت مصادر مطلعة، إن الاعتداء وقع في تمام الساعة الواحدة فجر الأحد، حيث حاول الجناة الثلاثة سرقة أموال من أجهزة الصراف ومكتبي الأموال وعندما فشلوا في ذلك قاموا بإضرام النار بهما.



وأضافت المصادر بأنه جرى التعرف على الجناة وهم من المطلوبين أمنياً والتي أعلنت وزارة الداخلية عنهم مسبقاً.

وكانت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قد باشرت التحقيق وجمع الأدلة الجنائية في حادثة قيام ثلاثة ملثمين الأحد الماضي بإضرام النار في مكتبين لتحويل الأموال بالقطيف.



وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: إنه عند الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد تبلغت شرطة محافظة القطيف من حارس أمن لمكتب تحويل أموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف، مخبراً عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار بمقدمة المكتب ومكتب تحويل مالي آخر بالجهة المقابلة، ما أسفر عنه حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الآلي المجاور للمكتب ولاذوا بعدها بالفرار.



وأضاف العقيد الرقيطي: تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الأعمال الإجرامية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.

