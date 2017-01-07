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بالصور.. سحب 3.7 لتر من السوائل من رأس طفل هندي

جيرانه يلقبونه بـ "الشبح"

خضع الطفل الهندي صاحب أكبر رأس طفل في العالم، لجراحة، تم خلالها سحب 3.7 لتر من السوائل المحيطة بالمخ، وذلك في مستشفى بمدينة بهوبانشوار الهندية.


 

وقالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن الطفل الهندي مرتيونجاي داس، 7 أشهر، يعاني من مرض الإستسقاء، وهو مرض يتسبب بتراكم السائل النخاعي في الجيوب والتجاويف الداخلية للدماغ ما قد يتسبب في ارتفاع الضّغط داخل المخ، وتضخّم الرأس، واختلالات في وظائف الجسم.

 

وحسب الصحيفة: كان الطفل داس يعاني من الصداع، والغثيان، والتقيؤ، ومشاكل في الرؤية.

 

وقد قام الأطباء في مستشفى كلية الطب بنيو دلهي بإجراء جراحة ناجحة، تم خلالها سحب 3.7 لتر من السوائل المحيطة بالمخ، حتى انخفض محيط الرأس من 96 سنتيمترا إلى 70 سنتيمترا، والآن يرقد الطفل في المستشفى بحالة مستقرة، كما تحسنت وظائف الجسم، وينوي الأطباء سحب السوائل حتى 5 لترات من الرأس.       

 

ونقلت وسائل إعلام هندية عن كماليش داس، 35 عاما، والد الطفل، قوله: "إن شفاء ابنه سيحسن حالته الصحية، ويخلصهم من معايرة الجيران، الذين كانوا يطلقون على مرتيونجاي لقب الطفل الشبح.

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بالصور.. سحب 3.7 لتر من السوائل من رأس طفل هندي
سبق

خضع الطفل الهندي صاحب أكبر رأس طفل في العالم، لجراحة، تم خلالها سحب 3.7 لتر من السوائل المحيطة بالمخ، وذلك في مستشفى بمدينة بهوبانشوار الهندية.


 

وقالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن الطفل الهندي مرتيونجاي داس، 7 أشهر، يعاني من مرض الإستسقاء، وهو مرض يتسبب بتراكم السائل النخاعي في الجيوب والتجاويف الداخلية للدماغ ما قد يتسبب في ارتفاع الضّغط داخل المخ، وتضخّم الرأس، واختلالات في وظائف الجسم.

 

وحسب الصحيفة: كان الطفل داس يعاني من الصداع، والغثيان، والتقيؤ، ومشاكل في الرؤية.

 

وقد قام الأطباء في مستشفى كلية الطب بنيو دلهي بإجراء جراحة ناجحة، تم خلالها سحب 3.7 لتر من السوائل المحيطة بالمخ، حتى انخفض محيط الرأس من 96 سنتيمترا إلى 70 سنتيمترا، والآن يرقد الطفل في المستشفى بحالة مستقرة، كما تحسنت وظائف الجسم، وينوي الأطباء سحب السوائل حتى 5 لترات من الرأس.       

 

ونقلت وسائل إعلام هندية عن كماليش داس، 35 عاما، والد الطفل، قوله: "إن شفاء ابنه سيحسن حالته الصحية، ويخلصهم من معايرة الجيران، الذين كانوا يطلقون على مرتيونجاي لقب الطفل الشبح.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
05:22 PM
جيرانه يلقبونه بـ "الشبح"

بالصور.. سحب 3.7 لتر من السوائل من رأس طفل هندي

A A A
أيمن حسن - الرياض
12
25,775

خضع الطفل الهندي صاحب أكبر رأس طفل في العالم، لجراحة، تم خلالها سحب 3.7 لتر من السوائل المحيطة بالمخ، وذلك في مستشفى بمدينة بهوبانشوار الهندية.


 

وقالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن الطفل الهندي مرتيونجاي داس، 7 أشهر، يعاني من مرض الإستسقاء، وهو مرض يتسبب بتراكم السائل النخاعي في الجيوب والتجاويف الداخلية للدماغ ما قد يتسبب في ارتفاع الضّغط داخل المخ، وتضخّم الرأس، واختلالات في وظائف الجسم.

 

وحسب الصحيفة: كان الطفل داس يعاني من الصداع، والغثيان، والتقيؤ، ومشاكل في الرؤية.

 

وقد قام الأطباء في مستشفى كلية الطب بنيو دلهي بإجراء جراحة ناجحة، تم خلالها سحب 3.7 لتر من السوائل المحيطة بالمخ، حتى انخفض محيط الرأس من 96 سنتيمترا إلى 70 سنتيمترا، والآن يرقد الطفل في المستشفى بحالة مستقرة، كما تحسنت وظائف الجسم، وينوي الأطباء سحب السوائل حتى 5 لترات من الرأس.       

 

ونقلت وسائل إعلام هندية عن كماليش داس، 35 عاما، والد الطفل، قوله: "إن شفاء ابنه سيحسن حالته الصحية، ويخلصهم من معايرة الجيران، الذين كانوا يطلقون على مرتيونجاي لقب الطفل الشبح.

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