بالصور.. ضبط 835 ألف حبة كبتاجون خبئت باحترافية داخل غراء بلاط

كانت بموقع بالرياض.. و"ابن كدسة": متابعة مستمرة للوصول لأعوانهم بالخارج

نجحت مكافحة المخدرات بالرياض من إحباط توزيع أكثر من 835 ألف حبة كبتاجون مخبأة بطريقة احترافية داخل غراء بلاط بأحد المواقع بالرياض وضبط وافد سوري استقبلها .

وأوضح الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسة قائلاً: إنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة توفرت معلومات للمديرية مفادها وجود خلية يمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة وتسلمها بالداخل.

وأضاف: ونتيجة لذلك أكدت المعلومات تمكّن عناصر تلك الخلية من تهريب كمية من الحبوب المخدرة ووصولها إلى مدينة الرياض، وتم تشكيل فريق عمل أمني ميداني؛ لمتابعة ذلك والتحري والمتابعة، وتم بحمد الله الوصول لتلك الكمية مخزنة بأحد المواقع بمدينة الرياض، وبمداهمة الموقع تم العثور على كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بطريقة احترافية داخل أكياس غراء بلاط بلغت (835.900) ثمانمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وتسعمائة حبة، وما زالت المتابعة مستمرة للوصول لأعوان الخلية خارج المملكة.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات حرصها بعون الله تعالى على تنفيذ مهامها لحماية أبناء الوطن من آفة تلك السموم.