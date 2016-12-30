بالصور.. في احتفاليته بعامه الـ٩٠.. "العميد" يخسر من "أتليتكو"

بحضور محافظ جدة ورئيس هيئة الرياضة

تصوير - مشعل الزهراني: وسط حضور غفير، ملأ مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وبتشريف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، خاض الاتحاد لقاءه الاحتفالي أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وخسره بنتيجة 2/ 3، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها إدارة نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس النادي. انطلقت الاحتفالية بأوبريت غنائي بأداء الفنان عبدالمجيد عبدالله وسط أضواء الليزر، قبل أن يبدأ الفريقان مجريات اللقاء.



الحصة الأولى:

في الدقيقة الثالثة تلاعب أحمد العكايشي بمدافعي أتلتيكو داخل المنطقة، وسدد الكرة قوية، لكنها اعتلت العارضة.



وفي الدقيقة الـ10 سدد خورخي كوكي تسديدة قوية من خارج المنطقة، استقرت بين أحضان عساف القرني.



ومن تمريرة ذكية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ23 أحرز خوان فران الهدف الأول لأتلتيكو بعد أن حوّل الكرة بكعب قدمه داخل شباك عساف القرني.



بعد هدف التقدم لأتلتيكو حاول لاعبو الاتحاد معادلة النتيجة، وأُتيحت أكثر من فرصة، كانت أخطرها تسديدة للتشيلي فيلانويفا في الدقيقة الـ40 من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى.



وفي الدقيقة الـ44 تمكن كهربا من تحقيق هدف التعادل، بعد أن تلقى بينية من العكايشي داخل المنطقة، حولها الأول بقدمه في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.



بعدها بدقيقة، وتحديدًا عند الدقيقة الـ45 صنع كهربا كرة أمام المرمى للمهاجم أحمد العكايشي، الذي أسكنها الشباك هدفًا اتحاديًّا ثانيًا.



الحصة الثانية:

مع انطلاقة الشوط الثاني لعب أتلتيكو بضغط هجومي مكثف على المرمى الاتحادي في محاولة لإدراك التعادل، وأُتيحت العديد من الفرص، كانت أخطرها تسديدة اللاعب بانيك تراسكو في الدقيقة الـ53، تصدى لها عساف القرني.



وفي الدقيقة الـ55 أهدر محمود كهربا هدفًا محققًا أمام المرمى، بعدما تلقى بينية من الأنصاري، وسددها الأول ضعيفة، استقرت بين يدي حارس المرمى.



ومن ضربة جزاء تمكن فيرناندو توريس في الدقيقة الـ63 من معالة النتيجة لفريقه بعدما وضع الكرة في منتصف المرمى محرزًا هدف التعادل لأتلتيكو.



وفي الدقيقة الـ68 كاد بانيك تراسكو يحقق الهدف الثالث لفريقه أتلتيكو، بعدما سدد كرة ثابتة من خارج المنطقة، اعتلت العارضة بقليل.



بعدها بثلاث دقائق، وتحديدا عند الدقيقة الـ71، حقق خوسي خيمينيز الهدف الثالث لأتلتيكو، بعد أن حوّل الكرة برأسه داخل مرمى عساف القرني، إثر ركلة ثابتة من خارج المنطقة.