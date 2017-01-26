بالصور.. قائد قوات الأمن الخاصة يتفقد الوحدات المشاركة بـ "وطن ٨٧"

سيتم تنفيذ التمرين بالمدينة المنورة

وقف قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي اليوم بمدينة الأمير نايف الأمنية بطريق صلبوخ على استعدادات الوحدات والفرق المشاركة من قوات الأمن الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية "وطن ٨٧" للاطمئنان على جاهزية الإمكانات البشرية والآلية والتسليح التي تم إعدادها للمشاركة في التمرين المزمع تنفيذه في المدينة المنورة.

‏وصرح اللواء العتيبي بأن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية للقطاعات الأمنية المشاركة وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية وكذلك ‏تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية وخاصة مجال مكافحة الإرهاب.

‏وأضاف العتيبي بأن التمرين سيتضمن تصميم وتنفيذ فرضيات تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الارهابية وسيضمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارة الداخلية من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما.

‏وحث قائد قوات الأمن الخاصة المشاركين على بذل أقصى الجهود والظهور بالشكل والقوة المعهودة التي تتميز بها قوات الأمن الخاصة، متمنياً للمشاركين التوفيق في مهمتهم سائلاً الله تعالى أن يديم على أوطان المسلمين عامة ووطننا خاصة نعمة الأمن والأمان.