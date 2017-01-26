النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. قائد قوات الأمن الخاصة يتفقد الوحدات المشاركة بـ "وطن ٨٧"

سيتم تنفيذ التمرين بالمدينة المنورة

وقف قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي اليوم بمدينة الأمير نايف الأمنية بطريق صلبوخ على استعدادات الوحدات والفرق المشاركة من قوات الأمن الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية "وطن ٨٧" للاطمئنان على جاهزية الإمكانات البشرية والآلية والتسليح التي تم إعدادها للمشاركة في التمرين المزمع تنفيذه في المدينة المنورة.

 

‏وصرح اللواء العتيبي بأن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية للقطاعات الأمنية المشاركة وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية وكذلك ‏تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية وخاصة مجال مكافحة الإرهاب.

 

‏وأضاف العتيبي بأن التمرين سيتضمن تصميم وتنفيذ فرضيات تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الارهابية وسيضمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارة الداخلية من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما.

 

‏وحث قائد قوات الأمن الخاصة المشاركين على بذل أقصى الجهود والظهور بالشكل والقوة المعهودة التي تتميز بها قوات الأمن الخاصة، متمنياً للمشاركين التوفيق في مهمتهم سائلاً الله تعالى أن يديم على أوطان المسلمين عامة ووطننا خاصة نعمة الأمن والأمان. 

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. قائد قوات الأمن الخاصة يتفقد الوحدات المشاركة بـ "وطن ٨٧"
سبق

وقف قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي اليوم بمدينة الأمير نايف الأمنية بطريق صلبوخ على استعدادات الوحدات والفرق المشاركة من قوات الأمن الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية "وطن ٨٧" للاطمئنان على جاهزية الإمكانات البشرية والآلية والتسليح التي تم إعدادها للمشاركة في التمرين المزمع تنفيذه في المدينة المنورة.

 

‏وصرح اللواء العتيبي بأن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية للقطاعات الأمنية المشاركة وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية وكذلك ‏تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية وخاصة مجال مكافحة الإرهاب.

 

‏وأضاف العتيبي بأن التمرين سيتضمن تصميم وتنفيذ فرضيات تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الارهابية وسيضمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارة الداخلية من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما.

 

‏وحث قائد قوات الأمن الخاصة المشاركين على بذل أقصى الجهود والظهور بالشكل والقوة المعهودة التي تتميز بها قوات الأمن الخاصة، متمنياً للمشاركين التوفيق في مهمتهم سائلاً الله تعالى أن يديم على أوطان المسلمين عامة ووطننا خاصة نعمة الأمن والأمان. 

 

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
07:18 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:52 AM
سيتم تنفيذ التمرين بالمدينة المنورة

بالصور.. قائد قوات الأمن الخاصة يتفقد الوحدات المشاركة بـ "وطن ٨٧"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
26,581

وقف قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي اليوم بمدينة الأمير نايف الأمنية بطريق صلبوخ على استعدادات الوحدات والفرق المشاركة من قوات الأمن الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية "وطن ٨٧" للاطمئنان على جاهزية الإمكانات البشرية والآلية والتسليح التي تم إعدادها للمشاركة في التمرين المزمع تنفيذه في المدينة المنورة.

 

‏وصرح اللواء العتيبي بأن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية للقطاعات الأمنية المشاركة وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية وكذلك ‏تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية وخاصة مجال مكافحة الإرهاب.

 

‏وأضاف العتيبي بأن التمرين سيتضمن تصميم وتنفيذ فرضيات تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الارهابية وسيضمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارة الداخلية من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما.

 

‏وحث قائد قوات الأمن الخاصة المشاركين على بذل أقصى الجهود والظهور بالشكل والقوة المعهودة التي تتميز بها قوات الأمن الخاصة، متمنياً للمشاركين التوفيق في مهمتهم سائلاً الله تعالى أن يديم على أوطان المسلمين عامة ووطننا خاصة نعمة الأمن والأمان. 

 

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,916
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,015
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة