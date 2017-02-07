بالصور.. قناصة الجيش السعودي يستهدفون مرتزقة الحوثي

المقاومة تقترب من صعدة

تتقدم العمليات العسكرية بشكل متسارع نحو معقل المتمردين الحوثيين في صعدة المحتلة ومران، مما دفع قوات التحالف بمزيد من الآليات والذخائر للمقاومة اليمنية التي تريد استعادة وطنها من عصابة موالية لملالي طهران الذي يريد فرض هيمنته على الشعب اليمني.

ويساند قوات التحالف فرق خاصة وخبراء من الجيش السعودي لسهولة التنسيق والتواصل مع طيران التحالف وتوجيه العمليات على الأرض.

وقد استهدف قناصة الجيش وحرس الحدود السعودي من مسافات بعيدة مرتزقة الحوثيين برصاصات لم تخطئ رؤوسهم حسب ما تُظهر الصور الواردة من جبال دخان وفدنة والخوبة التي يحاول الانقلابيون يائسين التأثير عليها لمحاولة ردع تطهير صعدة الذي بات قاب قوسين أو أدنى.

في سياق متصل أكد مصدر عسكري لـ "سبق" بأنه قيل للقناصة بهذا القطاع وبشكل واضح: لا نريدكم أن تموتوا دون وطنكم، بل اجعلوا عدوكم يموت دون وكره وبؤرته صعدة المحتلة، ومن يتجه نحو حدودنا يجب ألاّ يعود حياً، كل طلقة يجب أن تكون برأس حوثي، وقناصتنا ينفذون ما قيل لهم.