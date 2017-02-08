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بالصور.. "700 كجم" مبيعات الحلوى العُمانية يوميًّا في "الجنادرية".. والسعر 120 ريالاً

"اللبان" و"البخور" و"صلالة" أهم ما يجذب زوار الجناح العُماني

(تصوير: عبدالله النحيط): تشارك سلطنة عُمان في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31 للسنة السابعة على التوالي، ويشهد جناحها عرضًا مميزًا عن الحِرف الشعبية، وإقبالاً كبيرًا من العوائل والزوار.
 
وتشتهر عُمان بالوجهات السياحية الرائعة، مثل: صلالة ومسندم ذات الطبيعة الجبلية الخلابة، إضافة إلى الحلوى العُمانية الشهيرة التي يلاحظ الزائر ازدحام الزوار عليها. وقد وصلت أسعار العلبة الواحدة إلى ١٢٠ ريالاً سعوديًّا.
 
صالح الهذيفي، مسؤول جناح الحلوى العمانية، أكد لـ"سبق" إقبال زوار "الجنادرية" على شراء الحلوى العمانية، مبينًا أن الطلب عليها وصل إلى ٧٠٠ كيلوجرام حلوى مبيعات يومية، ووصلت في أوقات الرجال إلى ٢٠٠ كيلوجرام فقط.
 
ويوزِّع العُمانيون أعلام "السلطنة" على الجمهور، إضافة إلى المباخر مع اللبان العماني الذي تشتهر به السلطنة.
 
ويرى زوار الجناح الخاص بالسلطنة صورًا لأبرز المعالم الحضارية والتاريخية للسلطنة، وصورًا أخرى منوعة، تشمل: الإنسان العماني، الحياة البرية، والطبيعية، والسياحية.
 
كما يرى زائر الجناح مظاهر صناعة السفن، وصناعة الفضيات بمختلف أنواعها، والفخار، وصناعات السعفيات.
 
وتحضر فرقة للفنون الشعبية لأداء فنون وأهازيج شعبية تراثية عمانية عدة لزوار جناح السلطنة، وهي من أكثر الأشياء التي تجذب الجمهور والعوائل لزيارة الجناح.
 

مهرجان الجنادرية الجنادرية 31 الجنادرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "700 كجم" مبيعات الحلوى العُمانية يوميًّا في "الجنادرية".. والسعر 120 ريالاً
سبق

(تصوير: عبدالله النحيط): تشارك سلطنة عُمان في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31 للسنة السابعة على التوالي، ويشهد جناحها عرضًا مميزًا عن الحِرف الشعبية، وإقبالاً كبيرًا من العوائل والزوار.
 
وتشتهر عُمان بالوجهات السياحية الرائعة، مثل: صلالة ومسندم ذات الطبيعة الجبلية الخلابة، إضافة إلى الحلوى العُمانية الشهيرة التي يلاحظ الزائر ازدحام الزوار عليها. وقد وصلت أسعار العلبة الواحدة إلى ١٢٠ ريالاً سعوديًّا.
 
صالح الهذيفي، مسؤول جناح الحلوى العمانية، أكد لـ"سبق" إقبال زوار "الجنادرية" على شراء الحلوى العمانية، مبينًا أن الطلب عليها وصل إلى ٧٠٠ كيلوجرام حلوى مبيعات يومية، ووصلت في أوقات الرجال إلى ٢٠٠ كيلوجرام فقط.
 
ويوزِّع العُمانيون أعلام "السلطنة" على الجمهور، إضافة إلى المباخر مع اللبان العماني الذي تشتهر به السلطنة.
 
ويرى زوار الجناح الخاص بالسلطنة صورًا لأبرز المعالم الحضارية والتاريخية للسلطنة، وصورًا أخرى منوعة، تشمل: الإنسان العماني، الحياة البرية، والطبيعية، والسياحية.
 
كما يرى زائر الجناح مظاهر صناعة السفن، وصناعة الفضيات بمختلف أنواعها، والفخار، وصناعات السعفيات.
 
وتحضر فرقة للفنون الشعبية لأداء فنون وأهازيج شعبية تراثية عمانية عدة لزوار جناح السلطنة، وهي من أكثر الأشياء التي تجذب الجمهور والعوائل لزيارة الجناح.
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
12:11 AM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:36 AM
"اللبان" و"البخور" و"صلالة" أهم ما يجذب زوار الجناح العُماني

بالصور.. "700 كجم" مبيعات الحلوى العُمانية يوميًّا في "الجنادرية".. والسعر 120 ريالاً

A A A
خالد خليل - الرياض
11
20,241

(تصوير: عبدالله النحيط): تشارك سلطنة عُمان في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31 للسنة السابعة على التوالي، ويشهد جناحها عرضًا مميزًا عن الحِرف الشعبية، وإقبالاً كبيرًا من العوائل والزوار.
 
وتشتهر عُمان بالوجهات السياحية الرائعة، مثل: صلالة ومسندم ذات الطبيعة الجبلية الخلابة، إضافة إلى الحلوى العُمانية الشهيرة التي يلاحظ الزائر ازدحام الزوار عليها. وقد وصلت أسعار العلبة الواحدة إلى ١٢٠ ريالاً سعوديًّا.
 
صالح الهذيفي، مسؤول جناح الحلوى العمانية، أكد لـ"سبق" إقبال زوار "الجنادرية" على شراء الحلوى العمانية، مبينًا أن الطلب عليها وصل إلى ٧٠٠ كيلوجرام حلوى مبيعات يومية، ووصلت في أوقات الرجال إلى ٢٠٠ كيلوجرام فقط.
 
ويوزِّع العُمانيون أعلام "السلطنة" على الجمهور، إضافة إلى المباخر مع اللبان العماني الذي تشتهر به السلطنة.
 
ويرى زوار الجناح الخاص بالسلطنة صورًا لأبرز المعالم الحضارية والتاريخية للسلطنة، وصورًا أخرى منوعة، تشمل: الإنسان العماني، الحياة البرية، والطبيعية، والسياحية.
 
كما يرى زائر الجناح مظاهر صناعة السفن، وصناعة الفضيات بمختلف أنواعها، والفخار، وصناعات السعفيات.
 
وتحضر فرقة للفنون الشعبية لأداء فنون وأهازيج شعبية تراثية عمانية عدة لزوار جناح السلطنة، وهي من أكثر الأشياء التي تجذب الجمهور والعوائل لزيارة الجناح.
 

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