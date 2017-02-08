بالصور.. "كفاءة الطاقة" لزوار "الجنادرية": هذه ثقافة الحياة الإيجابية

​الرسائل تدور حول أهمية ترشيد الاستهلاك للكهرباء والوقود

تصوير عبدالملك سرور: سجل جناح المركز السعودي لكفاءة الطاقة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية31" حضوراً مميزاً وصل من خلاله إلى كافة الشرائح بفضل نوعية الرسائل التوعوية، وآلية العرض، حيث وجّه رسالة ضمنية للجمهور أن الترشيد هو أسلوب وثقافة الحياة الإيجابية.



وفي واجهة الجناح تم تصميم حي سكني صحبه توضيح لنسبة استهلاك القطاع السكني للطاقة الأولية، وهو 23 %، والقطاع الصناعي 42 %، وقطاع النقل 23 %.



واستخدم جناح المركز العام الحالي أساليب عرض متميزة، حيث عمد لإبراز الدور والمهام الرئيسة التي يضطلع بها المركز، إضافة إلى التعريف بمجالات عمل المركز في قطاعات النقل والمباني والصناعة، وشرح الرسائل والأهداف والسلوكيات الصحيحة المتزامن بثها مع إطلاق المبادرات الإجرائية لترشيد الطاقة، والطرق المعينة لضمان كفاءة الاستهلاك.



ويهدف الجناح من خلال أركانه المتعددة إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، وهو ما يسهم في المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني، ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان.



كما اعتمد جناح المركز في تقديم الرسائل التوعوية والإجراءات المرشدة للاستهلاك على طرق وأساليب تقنية حديثة وجذابة، تُمكّن من تقديم المعلومة والمتعة، حيث تضمنت أقسام الجناح وسائط رقمية متعددة، شملت الشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى عرض أساليب الترشيد بتقنية الـ ( 3D )، وجناح البانوراما التفاعلية.