النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. مجاهدو نجران يطيحون بخمسة مصانع للعرق المسكر

تديرها عمالة وافدة.. والكمية المضبوطة 408 لترات

ضبطت دوريات القطاع الأوسط للمجاهدين مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين بمنطقة نجران 5 مصانع لصناعة العرق المسكر في مواقع مختلفة، بحي الحايرة وحي الحصين وحي الحضن وحي العريسة، تديرها عمالة وافدة، وذلك بعد مراقبة المواقع، وجمع جميع الأدلة.

 

وأوضح عامر آل عجيم، الناطق الإعلامي بفرع المجاهدين، لـ"سبق" أن دوريات القطاع الأوسطللمجاهدين بالمنطقة مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين تمكنت من كشف عدد خمسة مصانع لتصنيع العرق المسكر، تصل الكمية المضبوطة بها لـ408 لترات، كما تم القبض على العمالة التي تمتهن التصنيع والترويج للمسكر، مؤكدًا تسليم المقبوض عليهم برفقة المضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. مجاهدو نجران يطيحون بخمسة مصانع للعرق المسكر
سبق

ضبطت دوريات القطاع الأوسط للمجاهدين مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين بمنطقة نجران 5 مصانع لصناعة العرق المسكر في مواقع مختلفة، بحي الحايرة وحي الحصين وحي الحضن وحي العريسة، تديرها عمالة وافدة، وذلك بعد مراقبة المواقع، وجمع جميع الأدلة.

 

وأوضح عامر آل عجيم، الناطق الإعلامي بفرع المجاهدين، لـ"سبق" أن دوريات القطاع الأوسطللمجاهدين بالمنطقة مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين تمكنت من كشف عدد خمسة مصانع لتصنيع العرق المسكر، تصل الكمية المضبوطة بها لـ408 لترات، كما تم القبض على العمالة التي تمتهن التصنيع والترويج للمسكر، مؤكدًا تسليم المقبوض عليهم برفقة المضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة. 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
09:06 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:32 AM
تديرها عمالة وافدة.. والكمية المضبوطة 408 لترات

بالصور.. مجاهدو نجران يطيحون بخمسة مصانع للعرق المسكر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
3
11,257

ضبطت دوريات القطاع الأوسط للمجاهدين مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين بمنطقة نجران 5 مصانع لصناعة العرق المسكر في مواقع مختلفة، بحي الحايرة وحي الحصين وحي الحضن وحي العريسة، تديرها عمالة وافدة، وذلك بعد مراقبة المواقع، وجمع جميع الأدلة.

 

وأوضح عامر آل عجيم، الناطق الإعلامي بفرع المجاهدين، لـ"سبق" أن دوريات القطاع الأوسطللمجاهدين بالمنطقة مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين تمكنت من كشف عدد خمسة مصانع لتصنيع العرق المسكر، تصل الكمية المضبوطة بها لـ408 لترات، كما تم القبض على العمالة التي تمتهن التصنيع والترويج للمسكر، مؤكدًا تسليم المقبوض عليهم برفقة المضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة. 

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,985
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,887
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة