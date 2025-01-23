بالصور.. مجاهدو نجران يطيحون بخمسة مصانع للعرق المسكر

تديرها عمالة وافدة.. والكمية المضبوطة 408 لترات

ضبطت دوريات القطاع الأوسط للمجاهدين مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين بمنطقة نجران 5 مصانع لصناعة العرق المسكر في مواقع مختلفة، بحي الحايرة وحي الحصين وحي الحضن وحي العريسة، تديرها عمالة وافدة، وذلك بعد مراقبة المواقع، وجمع جميع الأدلة.

وأوضح عامر آل عجيم، الناطق الإعلامي بفرع المجاهدين، لـ"سبق" أن دوريات القطاع الأوسطللمجاهدين بالمنطقة مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين تمكنت من كشف عدد خمسة مصانع لتصنيع العرق المسكر، تصل الكمية المضبوطة بها لـ408 لترات، كما تم القبض على العمالة التي تمتهن التصنيع والترويج للمسكر، مؤكدًا تسليم المقبوض عليهم برفقة المضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.