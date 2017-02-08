بالصور.. مدير تعليم القريات يُدشن المشروع الكشفي البيئي

بعنوان: "النظافة من الإيمان حماية للإنسان وتنمية للمجتمع"

دشن مدير التعليم في محافظة القريات "الدكتور محمد عبدالله الثبيتي"، والمساعد للشؤون التعليمية "سالم شتيوي الجهني"؛ فعاليات المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها.

والمشروع تنظمه إدارة تعليم القريات ممثلة بالنشاط الكشفي تحت قطاعاتها الكشفية المختلفة، بعنوان: "النظافة من الإيمان حماية للإنسان وتنمية للمجتمع".

جاءت انطلاقة المشروع في متنزه الرشراشية شمال المحافظة، بحضور عدد من القيادات الكشفية، كما قامت وحدات كشفية "المدارس" بتنظيف الحدائق، وتقليم الأشجار، وصيانة تمديدات سقايتها، بالإضافة إلى توزيع ملصقات وبروشورات توعوية بأهمية المحافظة على البيئة.

وأوضح مشرف النشاط الكشفي "عبدالهادي الثويني"، أن المشروع يشتمل على العديد من الفعاليات من أهمها: النظافة والتشجير، والتدوير، والتوعية لتتحقق رؤية المشروع بأن تصبح المحافظة على البيئة سمة مميزة للمجتمع، وأن تكون النظافة سلوكاً وممارسة عملية.