بالصور.. مركز الملك عبدالعزيز بالجنادرية يقدم "خليل ديراب" أقوى الفحول السعودية

قدم جناح مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الجنادرية مفاجأة مدوية حولت أنظار الزوار إلى قصة الفرس السعودي الأصيل "خليل ديراب"، أقوى الفحول السعودية وأجملها على الإطلاق، بحسب وصف مدير العلاقات العامة بالمركز علي السهلي، والذي أكد أن "الفرس خليل" يعتبر الأشهر بقوته وجماله على مستوى المملكه، ونالت صوره إعجاب الزوار والعوائل، كما أعجبتهم الخيول الأخرى التي حرص مسؤولو المركز على اختيار الأقوى والأجمل من سلالة خيول الملك عبدالعزيز رحمه الله.

يقع المركز بجوار جناح المدينة المنورة وأمام جناح وزارة الخارجية، ويتميّز بوجود أكبر خيمة شعر وضيافة للزوار، ويقدم جولة رائعة للزوار لمشاهدة الصور النادرة للخيول بالإضافة إلى مجسمات للخيول وإدارة السجل الإلكتروني للسلالات، بالإضافة إلى الكتب التي تعكس وتوثق إنجازات المركز منذ نشأته حتى الوقت الحالي.

وأكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمركز الجنادرية علي السهلي، ضرورة تعريف الزوار بقيمة الخيل العربي والخيل السعودي الأصيل، لافتاً إلى أن الجناح يعرض الكثير من الصور النادرة للخيول الأصيلة وسلالاتها وبطونها.

وبين "السهلي" أن الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز لمرابض الخيل بالمملكة، وأهمها تسجيل الخيول العربية في المملكة، والمشاركة في البطولات العالمية والعربية والخليجية وأيضاً تسجيل المواليد والأنساب والسلالات والتأكد من الأصالة عن طريق التحليل الطبي والعينات الطبية.

ويساهم المركز مع المنظمات الدولية بحكم خبرته، وقدم المركز العديد من الدراسات والبرامج التي تحفظ حقوق أصحاب الخيل وحفظ السلالات النادرة كما يصدر المركز شهادات تسجيل الخيول العربية في المملكة.

وبين "السهلي" أن المركز ينشر سجل نسب للخيول، ومن يريد أن يسجل خيله الخاص، وينشر السجل بشكل سنوي.

وذكر "السهلي" أن الجناح يزوره كبار المسؤولين والسفراء وضيوف المهرجان، ودعا الزوار والأسر إلى مشاهدة عروض الخيل العربية اليومية في الجناح.

وأوضح "السهلي" أن من أهم المهمات والخدمات الموجودة بالجناح أو بالمركز هو الدعم التوعوي لملاك الخيل وأيضاً العمل على إنجاب السلالات القوية من الخيل النادرة مثل "خليل ديراب".

وعن الأنواع النادرة ذات الشكل البديع قال السهلي إن أهم السلالات الموجودة هي الصقلاويات والكحيلات الحمدائيات وغيرها.

ويقع المركز في جنوب الرياض بمنطقة ديراب، وفيه أكبر مكان لتربية وعلاج الخيول بالمملكة.