بالصور.. مفجر الخويش بروضة خريم يكتسي بالخضرة

أصبح مزاراً ومتنفساً لسكان العاصمة وأهالي المحافظة

أدت الأمطار التي هطلت على محافظة رماح، وسالت على إثرها أودية وشعاب وفياض المحافظة، إلى اكتساء مفجر شعيب الخويش، بفيضة خريم، بالخضرة، حتى أصبح مزاراً ومتنفساً لسكان العاصمة، وأهالي المحافظة.

ومن المتوقع أن تزيد أعداد المتنزهين فيه، خلال إجازة الربيع لهذا العام، نظراً لجمال المكان، واعتدال الأجواء فيه .



