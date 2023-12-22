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بالصور.. ملاهي حديقة كالسكاكين تتربص بالأطفال في "وادي الدواسر"

وثقها مواطن أثناء لعب أبنائه.. وطالب بسرعة معالجتها قبل حدوث كارثة

حذر مواطن في محافظة وادي الدواسر مرتادي حديقة النورس في الخماسين، من ألعاب الملاهي بداخلها، مؤكداً أنها غير صالحة وخطرة أثناء لعب الأطفال، وقد تسبب ما لا يحمد عقباه.
 
وقال المواطن بداح عبدالرحمن لـ"سبق"، إنه وأثناء وجوده مع أبنائه بحديقة النورس، لاحظ عدم توفر وسائل السلامة بملاهي الأطفال، واصفاً حالها بـ"السكاكين التي تتصيد مرتاديها، خاصة من الأبرياء".
 
وأضاف المواطن: "وثقت ما شاهدته ليصل للمسؤولين"، وطالب الجهة المختصة بسرعة الوقوف على الحديقة؛ حفاظاً على الأرواح ومعالجة هذا الخلل لتخدم مرتاديها بأمان أكثر.
 
يُشار إلى أن بلدية محافظة وادي الدواسر قامت مؤخراً بتجديد وتأهيل عدة حدائق، ومنها حديقة النورس، كما أعلنت منذ أشهر، عبر تصريحات صحفية، عن توفير خدمة الـ"واي فاي" المجاني بداخلها كوسيلة جذب لساكني المحافظة، الأمر الذي أثار غضب الأهالي لعدم تفعيل الخدمة حتى الوقت الحالي.
 
وكانت "سبق" نشرت خبراً بعد شكوى الأهالي من قلة الخدمات بحديقة النورس، وافتقادها لأبسط التجهيزات اللازمة لمرتاديها، وهو ما وثقه مواطن بعدسة هاتفه، ما دعا بلدية المحافظة للتعقيب في حينه، ملقية باللوم على العابثين بممتلكات الدولة الذين يقومون بالتخريب والتكسير أيام الإجازة الأسبوعية، ومؤكدة في تصريحها أنها تقوم بالتركيب والصيانة بعد كل عملية تخريب.
 

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بالصور.. ملاهي حديقة كالسكاكين تتربص بالأطفال في "وادي الدواسر"
سبق

حذر مواطن في محافظة وادي الدواسر مرتادي حديقة النورس في الخماسين، من ألعاب الملاهي بداخلها، مؤكداً أنها غير صالحة وخطرة أثناء لعب الأطفال، وقد تسبب ما لا يحمد عقباه.
 
وقال المواطن بداح عبدالرحمن لـ"سبق"، إنه وأثناء وجوده مع أبنائه بحديقة النورس، لاحظ عدم توفر وسائل السلامة بملاهي الأطفال، واصفاً حالها بـ"السكاكين التي تتصيد مرتاديها، خاصة من الأبرياء".
 
وأضاف المواطن: "وثقت ما شاهدته ليصل للمسؤولين"، وطالب الجهة المختصة بسرعة الوقوف على الحديقة؛ حفاظاً على الأرواح ومعالجة هذا الخلل لتخدم مرتاديها بأمان أكثر.
 
يُشار إلى أن بلدية محافظة وادي الدواسر قامت مؤخراً بتجديد وتأهيل عدة حدائق، ومنها حديقة النورس، كما أعلنت منذ أشهر، عبر تصريحات صحفية، عن توفير خدمة الـ"واي فاي" المجاني بداخلها كوسيلة جذب لساكني المحافظة، الأمر الذي أثار غضب الأهالي لعدم تفعيل الخدمة حتى الوقت الحالي.
 
وكانت "سبق" نشرت خبراً بعد شكوى الأهالي من قلة الخدمات بحديقة النورس، وافتقادها لأبسط التجهيزات اللازمة لمرتاديها، وهو ما وثقه مواطن بعدسة هاتفه، ما دعا بلدية المحافظة للتعقيب في حينه، ملقية باللوم على العابثين بممتلكات الدولة الذين يقومون بالتخريب والتكسير أيام الإجازة الأسبوعية، ومؤكدة في تصريحها أنها تقوم بالتركيب والصيانة بعد كل عملية تخريب.
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
11:56 PM
وثقها مواطن أثناء لعب أبنائه.. وطالب بسرعة معالجتها قبل حدوث كارثة

بالصور.. ملاهي حديقة كالسكاكين تتربص بالأطفال في "وادي الدواسر"

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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حذر مواطن في محافظة وادي الدواسر مرتادي حديقة النورس في الخماسين، من ألعاب الملاهي بداخلها، مؤكداً أنها غير صالحة وخطرة أثناء لعب الأطفال، وقد تسبب ما لا يحمد عقباه.
 
وقال المواطن بداح عبدالرحمن لـ"سبق"، إنه وأثناء وجوده مع أبنائه بحديقة النورس، لاحظ عدم توفر وسائل السلامة بملاهي الأطفال، واصفاً حالها بـ"السكاكين التي تتصيد مرتاديها، خاصة من الأبرياء".
 
وأضاف المواطن: "وثقت ما شاهدته ليصل للمسؤولين"، وطالب الجهة المختصة بسرعة الوقوف على الحديقة؛ حفاظاً على الأرواح ومعالجة هذا الخلل لتخدم مرتاديها بأمان أكثر.
 
يُشار إلى أن بلدية محافظة وادي الدواسر قامت مؤخراً بتجديد وتأهيل عدة حدائق، ومنها حديقة النورس، كما أعلنت منذ أشهر، عبر تصريحات صحفية، عن توفير خدمة الـ"واي فاي" المجاني بداخلها كوسيلة جذب لساكني المحافظة، الأمر الذي أثار غضب الأهالي لعدم تفعيل الخدمة حتى الوقت الحالي.
 
وكانت "سبق" نشرت خبراً بعد شكوى الأهالي من قلة الخدمات بحديقة النورس، وافتقادها لأبسط التجهيزات اللازمة لمرتاديها، وهو ما وثقه مواطن بعدسة هاتفه، ما دعا بلدية المحافظة للتعقيب في حينه، ملقية باللوم على العابثين بممتلكات الدولة الذين يقومون بالتخريب والتكسير أيام الإجازة الأسبوعية، ومؤكدة في تصريحها أنها تقوم بالتركيب والصيانة بعد كل عملية تخريب.
 

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