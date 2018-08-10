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بالصور.. نائب أمير المدينة يتفقد المركز التوجيهي للهيئة بمحطة حجاج الجو والبحر

تفقد فيها الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن

نوه نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المركز التوجيهي بمحطة حجاج الجو والبحر.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المركز التوجيهي التابع للرئاسة العامة بمحطة حجاج الجو والبحر، مثمناً ما يبذلونه من جهود كبيرة إلى جانب الجهات الحكومية العاملة في هذا الموسم العظيم.

وتسعى الرئاسة العامة من خلال مشاركتها في حج هذا العام 1438ھ إلى توجيه ضيوف الرحمن وتوعيتهم بإعداد البرامج التوعوية والتوجيهية التي تخدمهم في أداء ركنهم الخامس وفق المنهج الشرعي الصحيح وذلك بمختلف الوسائل التوعوية من شاشات ومطبوعات بخمس عشرة لغة .

هذا بالإضافة إلى نشر المحتوى التوعوي عن طريق صفحة خاصة بالحج على موقع الرئاسة العامة، كما تستخدم التوعوية الصوتية في المراكز التوجيهية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين.

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بالصور.. نائب أمير المدينة يتفقد المركز التوجيهي للهيئة بمحطة حجاج الجو والبحر
سبق

نوه نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المركز التوجيهي بمحطة حجاج الجو والبحر.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المركز التوجيهي التابع للرئاسة العامة بمحطة حجاج الجو والبحر، مثمناً ما يبذلونه من جهود كبيرة إلى جانب الجهات الحكومية العاملة في هذا الموسم العظيم.

وتسعى الرئاسة العامة من خلال مشاركتها في حج هذا العام 1438ھ إلى توجيه ضيوف الرحمن وتوعيتهم بإعداد البرامج التوعوية والتوجيهية التي تخدمهم في أداء ركنهم الخامس وفق المنهج الشرعي الصحيح وذلك بمختلف الوسائل التوعوية من شاشات ومطبوعات بخمس عشرة لغة .

هذا بالإضافة إلى نشر المحتوى التوعوي عن طريق صفحة خاصة بالحج على موقع الرئاسة العامة، كما تستخدم التوعوية الصوتية في المراكز التوجيهية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
05:57 PM

بالصور.. نائب أمير المدينة يتفقد المركز التوجيهي للهيئة بمحطة حجاج الجو والبحر

تفقد فيها الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,087

نوه نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المركز التوجيهي بمحطة حجاج الجو والبحر.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المركز التوجيهي التابع للرئاسة العامة بمحطة حجاج الجو والبحر، مثمناً ما يبذلونه من جهود كبيرة إلى جانب الجهات الحكومية العاملة في هذا الموسم العظيم.

وتسعى الرئاسة العامة من خلال مشاركتها في حج هذا العام 1438ھ إلى توجيه ضيوف الرحمن وتوعيتهم بإعداد البرامج التوعوية والتوجيهية التي تخدمهم في أداء ركنهم الخامس وفق المنهج الشرعي الصحيح وذلك بمختلف الوسائل التوعوية من شاشات ومطبوعات بخمس عشرة لغة .

هذا بالإضافة إلى نشر المحتوى التوعوي عن طريق صفحة خاصة بالحج على موقع الرئاسة العامة، كما تستخدم التوعوية الصوتية في المراكز التوجيهية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين.

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