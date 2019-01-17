بالصور.. نواف بن سعد: لن نخالف القانون.. وهذه أبرز نتائج الاجتماع الشرفي

أعضاء شرف الهلال يضعون خارطة طريق للنادي

عقد أعضاء شرف نادي الهلال مساء الاثنين اجتماعًا دوريًّا في مقر النادي، بالتنسيق بين الأمير بندر بن محمد رئيس هيئة أعضاء الشرف ومجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد.



وشهد الاجتماع حضور الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن سعد بن عبدالله، والأمير فهد بن محمد بن عبدالله، والأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، والأمير محمد بن سعد بن عبدالله، والأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن فيصل، والأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، والشيخ فيصل الشهيل، وأحمد المقيرن، ومحمد الحميداني، والمهندس طارق التويجري، وراشد الفوزان، وحامد الفدا، وحمد الحماد، وفهد بن عبدالرحمن بن سعيد، وناصر السديري، وفهد بن سعد بن نافل المساعد التنفيذي الأول الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وعضو شرف النادي، وغاطي السليمان، ويزيد الغامدي، وسلطان الزاهد، وإبراهيم القناص، ومشعل العرنوس، ومشاري العرنوس.



وعرض مجلس إدارة النادي في بداية الاجتماع كافة ما أنجزه منذ تسلمه سدة النادي، وجميع ما حققته ألعاب النادي ونشاطاته كافة، قبل أن يناقش المجتمعون الأمور كافة المتعلقة بمستقبل النادي، والعمل على توفير كل السبل؛ ليواصل النادي تحقيق المزيد من الإنجازات في قادم الأيام.



ويأتي هذا الاجتماع الدوري سعيًا من رئيس هيئة أعضاء الشرف، الذي تعذر حضوره لوجود سموه خارج السعودية، وإدارة النادي في تعزيز التواصل بين أعضاء الشرف ورجالات النادي كافة، والسير على ما اعتاد عليه النادي منذ تأسيسه حتى اليوم.



وعبّر الأمير نواف بن سعد عن سعادته بنجاح الاجتماع الشرفي، الذي أتى سعيًا من سمو رئيس هيئة أعضاء الشرف ومجلس الإدارة في تعزيز التواصل بين رجالات الهلال كافة، الذين عودوا ناديهم على الوقوف معه، والسعي مع إداراته المتعاقبة لمواصلة تحقيق المزيد من البطولات، ورسم البسمة على محيا جماهير الزعيم، ذاكرًا أن بعض أعضاء الشرف حالت ظروفهم دون حضورهم الاجتماع، وكانوا على تواصل مع المجتمعين.



وأشار سمو رئيس النادي إلى أن رسم العضوية الشرفية سيكون 150 ألف ريال، يدفعها عضو الشرف سنويًّا لخزانة النادي، وستكون مخصصة للفئات السنية بالنادي. مضيفًا بأن أي دعم مادي يدخل خزانة النادي سيتم إعلانه عبر مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي حال رغب عضو الشرف بإعلانه.



وبعد الاجتماع أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، إلى إذاعة يو إف أن إدارة النادي قدمت للاعبين سلمان الفرج وسالم الدوسري العرضين المناسبين بحسب رؤية الإدارة وموافقة أعضاء الشرف، وقال: ونرغب ببقائهما في النادي.



وتابع: وصلنا عرض من ناد كبير للتعاقد مع اللاعب ناصر الشمراني، ووافقنا عليه، لكنهم انسحبوا. والشمراني لاعب كبير. ولقد اتفقنا مع نادي الظفرة على التعاقد مع المهاجم عمر خريبين بنظام الإعارة، وبعد انتهاء الإعارة لكل حادث حديث.



وأضاف رئيس النادي بأن مدرب الفريق استبعد عبدالعزيز الدوسري من التدريبات، والمجال مفتوح لمن يرغب في التعاقد معه. والمدرب أيضًا هو من اختار الاستغناء عن المحترف تياجو الفيس؛ كونه لا يخدم طريقته في اللعب.



وأردف الأمير: لم نناقش في اجتماعنا اليوم موضوع المجلس التنفيذي، ولن أتحدث عن الدعم الذي قدمه أعضاء الشرف. ولقد أنجزنا القضايا المرفوعة لدى الاتحاد الدولي "الفيفا"، التي صدرت فيها أحكام، ويتبقى جزء من القضايا المنظورة.



وأوضح أنه لا يستطيع أن يعطي وعودًا بتحقيق البطولات، وأن وضع نادي الهلال المالي أفضل من باقي الأندية.. وتابع: نفاوض شركات كثيرة لرعاية النادي، وسنختار العرض الأفضل.



وأشار إلى أن الحديث عن أي لاعب لم يدخل فترة الأشهر الستة غير قانوني، ولن نخطئ أخطاء الأندية الأخرى.



فيما كشف الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز، عضو شرف الهلال، أن اللاعبين سلمان الفرج وسالم الدوسري مستمران مع الفريق، وأعضاء الشرف تكفلوا بقيمة التجديد.



وأكد الأمير عبدالعزيز بن ناصر أن التعاقد مع الحارس محمد العويس لم يكن ضمن أجندة اجتماع الشرف.

