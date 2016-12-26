بالصور.. "نيويورك تايمز": "إسرائيل" لديها 80 سلاحًا نوويًّا

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد 25 ديسمبر بيانات عن الدول النووية في العالم، تضمنت تقديرات عن حجم ترسانتها من هذا النوع من السلاح، بما في ذلك "إسرائيل".

وأدرجت الصحيفة الأمريكية "إسرائيل" ضمن الدول النووية، لافتة إلى أن الدولة العبرية لا تعترف رسميًّا بامتلاكها للسلاح النووي، إلا أن ترسانتها النووية، بحسب المصدر، معروفة على نطاق واسع وتتضمن 80 سلاحًا.

في المقابل تشير الصحيفة إلى أن ترسانة كوريا الشمالية النووية محاطة بالسرية، إلا أن الخبراء يعتقدون أنها تتضمن أقل من 10 أسلحة.

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة وروسيا خفضتا إلى حد كبير من ترساناتهما النووية مقارنة بذروة سنوات الحرب الباردة، إلا أن الدولتين العظميين لا تزالان تحتفظان بالآلاف من الأسلحة النووية، فيما يمثل مجموع ترسانات الدول السبع الأخرى في قائمة الدول النووية جزءًا صغيرًا مقارنة بالمخزونات الأمريكية والروسية.

ويلفت التقرير إلى أنه يعتقد أن لدى كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة "7000" سلاح نووي أو أكثر، ويُنشر عمليًّا نحو ربع عددها فقط، فيما الأغلبية الباقية موضوعة في الاحتياط أو مركونة بغية تفكيكها.

وأظهرت صحيفة "نيويورك تايمز" الدول النووية الرئيسة على الشكل التالي:



1- روسيا: 7300 سلاح نووي.

2- الولايات المتحدة: 7000 سلاح نووي.

3- فرنسا: 300 سلاح نووي.

4- الصين: 260 سلاحًا نوويًّا.

5- بريطانيا: 215 سلاحًا نوويًّا.

6- الهند: 130 سلاحًا نوويًّا.

7- باكستان: 120 سلاحًا نوويًّا.

8- "إسرائيل": 80 سلاحًا نوويًّا.