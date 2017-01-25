دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صباح اليوم الطائرة الجديدة من بوينج طراز "F15-SA" ، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك على هامش حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وتخريج الدفعة الـ91 من طلبة الكلية. وتُعد الطائرة "F15-SA" من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة للغاية في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمها بالتقنية الرقمية. ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة. وشارك مهندسون سعوديون من شركة بوينج في صنع المقاتلة التي تحمل الرمز ف 15 "sa" اشتقاقًا من مسمى السعودية، وصُنعت خصيصًا لها. وسعت شركة السلام لصناعة الطائرات لاحتضان عدد من المهندسين العباقرة في الوطن، وتكللت جهودهم وتعاونهم مع شركة "بوينج" بصنع أجزاء من F15S ، التي سوف يتم تحويلها إلى F15SA ، التي تُعد الأحدث في جيلها. وعبَّر عدد من نشطاء وسائل التواصل عن فخرهم بأبناء الوطن، الذين حققوا إنجازات عالمية في مجال صناعة الطيران العسكري، معلقين الآمال عليهم في صنع الكثير من المقاتلات السعودية وقطع غيارها؛ لتحقيق رؤية بلادهم في الوصول لأعلى المراكز الدولية، والاكتفاء الذاتي من خلال توطين الصناعات العسكرية.

بالصور.. هؤلاء هم المهندسون السعوديون الذين سيشاركون في برنامج تحويل البوينج F15S إلى "F15-SA" سعد جبار سبق 2017-01-25 دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صباح اليوم الطائرة الجديدة من بوينج طراز "F15-SA" ، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك على هامش حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وتخريج الدفعة الـ91 من طلبة الكلية.



وتُعد الطائرة "F15-SA" من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة للغاية في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمها بالتقنية الرقمية. ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.



وشارك مهندسون سعوديون من شركة بوينج في صنع المقاتلة التي تحمل الرمز ف 15 "sa" اشتقاقًا من مسمى السعودية، وصُنعت خصيصًا لها.



وسعت شركة السلام لصناعة الطائرات لاحتضان عدد من المهندسين العباقرة في الوطن، وتكللت جهودهم وتعاونهم مع شركة "بوينج" بصنع أجزاء من F15S ، التي سوف يتم تحويلها إلى F15SA ، التي تُعد الأحدث في جيلها.



وعبَّر عدد من نشطاء وسائل التواصل عن فخرهم بأبناء الوطن، الذين حققوا إنجازات عالمية في مجال صناعة الطيران العسكري، معلقين الآمال عليهم في صنع الكثير من المقاتلات السعودية وقطع غيارها؛ لتحقيق رؤية بلادهم في الوصول لأعلى المراكز الدولية، والاكتفاء الذاتي من خلال توطين الصناعات العسكرية.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438 07:35 PM

اخر تعديل 27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438 08:57 AM

"عباقرة الوطن" استقطبتهم شركة السلام للمشاركة في صناعة أجزاء من الطائرة

بالصور.. هؤلاء هم المهندسون السعوديون الذين سيشاركون في برنامج تحويل البوينج F15S إلى "F15-SA"





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دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صباح اليوم الطائرة الجديدة من بوينج طراز "F15-SA" ، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك على هامش حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وتخريج الدفعة الـ91 من طلبة الكلية.



وتُعد الطائرة "F15-SA" من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة للغاية في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمها بالتقنية الرقمية. ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.



وشارك مهندسون سعوديون من شركة بوينج في صنع المقاتلة التي تحمل الرمز ف 15 "sa" اشتقاقًا من مسمى السعودية، وصُنعت خصيصًا لها.



وسعت شركة السلام لصناعة الطائرات لاحتضان عدد من المهندسين العباقرة في الوطن، وتكللت جهودهم وتعاونهم مع شركة "بوينج" بصنع أجزاء من F15S ، التي سوف يتم تحويلها إلى F15SA ، التي تُعد الأحدث في جيلها.



وعبَّر عدد من نشطاء وسائل التواصل عن فخرهم بأبناء الوطن، الذين حققوا إنجازات عالمية في مجال صناعة الطيران العسكري، معلقين الآمال عليهم في صنع الكثير من المقاتلات السعودية وقطع غيارها؛ لتحقيق رؤية بلادهم في الوصول لأعلى المراكز الدولية، والاكتفاء الذاتي من خلال توطين الصناعات العسكرية.