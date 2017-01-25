النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. هؤلاء هم المهندسون السعوديون الذين سيشاركون في برنامج تحويل البوينج  F15S إلى "F15-SA"

"عباقرة الوطن" استقطبتهم شركة السلام للمشاركة في صناعة أجزاء من الطائرة

دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صباح اليوم الطائرة الجديدة من بوينج طراز "F15-SA" ، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك على هامش حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وتخريج الدفعة الـ91 من طلبة الكلية.
 
 وتُعد الطائرة "F15-SA" من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة للغاية في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمها بالتقنية الرقمية. ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.
 
 وشارك مهندسون سعوديون من شركة بوينج في صنع المقاتلة التي تحمل الرمز ف 15 "sa" اشتقاقًا من مسمى السعودية، وصُنعت خصيصًا لها.
 
 وسعت شركة السلام لصناعة الطائرات لاحتضان عدد من المهندسين العباقرة في الوطن، وتكللت جهودهم وتعاونهم مع شركة "بوينج" بصنع أجزاء من F15S ، التي سوف يتم تحويلها إلى F15SA ، التي تُعد الأحدث في جيلها.
 
 وعبَّر عدد من نشطاء وسائل التواصل عن فخرهم بأبناء الوطن، الذين حققوا إنجازات عالمية في مجال صناعة الطيران العسكري، معلقين الآمال عليهم في صنع الكثير من المقاتلات السعودية وقطع غيارها؛ لتحقيق رؤية بلادهم في الوصول لأعلى المراكز الدولية، والاكتفاء الذاتي من خلال توطين الصناعات العسكرية. 

ولي ولي العهد يرعى تخريج الدورة 88 لطلبة كلية الملك فيصل الجوية ولي ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 90 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية الاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء كلية الملك فيصل الجوية خادم الحرمين يشهد العرض العسكري للدفعة 91 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. هؤلاء هم المهندسون السعوديون الذين سيشاركون في برنامج تحويل البوينج  F15S إلى "F15-SA"
سبق

دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صباح اليوم الطائرة الجديدة من بوينج طراز "F15-SA" ، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك على هامش حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وتخريج الدفعة الـ91 من طلبة الكلية.
 
 وتُعد الطائرة "F15-SA" من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة للغاية في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمها بالتقنية الرقمية. ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.
 
 وشارك مهندسون سعوديون من شركة بوينج في صنع المقاتلة التي تحمل الرمز ف 15 "sa" اشتقاقًا من مسمى السعودية، وصُنعت خصيصًا لها.
 
 وسعت شركة السلام لصناعة الطائرات لاحتضان عدد من المهندسين العباقرة في الوطن، وتكللت جهودهم وتعاونهم مع شركة "بوينج" بصنع أجزاء من F15S ، التي سوف يتم تحويلها إلى F15SA ، التي تُعد الأحدث في جيلها.
 
 وعبَّر عدد من نشطاء وسائل التواصل عن فخرهم بأبناء الوطن، الذين حققوا إنجازات عالمية في مجال صناعة الطيران العسكري، معلقين الآمال عليهم في صنع الكثير من المقاتلات السعودية وقطع غيارها؛ لتحقيق رؤية بلادهم في الوصول لأعلى المراكز الدولية، والاكتفاء الذاتي من خلال توطين الصناعات العسكرية. 

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
07:35 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:57 AM
"عباقرة الوطن" استقطبتهم شركة السلام للمشاركة في صناعة أجزاء من الطائرة

بالصور.. هؤلاء هم المهندسون السعوديون الذين سيشاركون في برنامج تحويل البوينج  F15S إلى "F15-SA"

A A A
سعد جبار - الرياض
27
45,839

دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صباح اليوم الطائرة الجديدة من بوينج طراز "F15-SA" ، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك على هامش حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وتخريج الدفعة الـ91 من طلبة الكلية.
 
 وتُعد الطائرة "F15-SA" من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة للغاية في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمها بالتقنية الرقمية. ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.
 
 وشارك مهندسون سعوديون من شركة بوينج في صنع المقاتلة التي تحمل الرمز ف 15 "sa" اشتقاقًا من مسمى السعودية، وصُنعت خصيصًا لها.
 
 وسعت شركة السلام لصناعة الطائرات لاحتضان عدد من المهندسين العباقرة في الوطن، وتكللت جهودهم وتعاونهم مع شركة "بوينج" بصنع أجزاء من F15S ، التي سوف يتم تحويلها إلى F15SA ، التي تُعد الأحدث في جيلها.
 
 وعبَّر عدد من نشطاء وسائل التواصل عن فخرهم بأبناء الوطن، الذين حققوا إنجازات عالمية في مجال صناعة الطيران العسكري، معلقين الآمال عليهم في صنع الكثير من المقاتلات السعودية وقطع غيارها؛ لتحقيق رؤية بلادهم في الوصول لأعلى المراكز الدولية، والاكتفاء الذاتي من خلال توطين الصناعات العسكرية. 

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,927
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,017
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة