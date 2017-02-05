بالصور.. وزير العمل يطلع على برامج وأنشطة "حركية" بالجنادرية 31

"سبق" الراعي الحصري للمهرجان للسنة الثالثة على التوالي

ينفرد جناح جمعية الإعاقة الحركية "حركية" المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان بمنح زواره طاقات إيجابية كبيرة نحو العمل والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وفي هذا السياق قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية "الدكتور علي الغفيص" بزيارة لجناح الجمعية، واطلع على برامج ونشاطات الجمعية، واستمع إلى شرح المشاركين بالجناح.

وأكد مدير عام الجمعية "محمد بن سعد الحمالي" لـ"سبق" أن حرص الجمعية على المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية ٣١" ينبع من كون المهرجان مناسبة وطنية تاريخية في مجال الثقافة، وهو ما تؤكده الرعاية الملكية الكريمة للمهرجان.

وأضاف "الحمالي" أن الجمعية أتمت جاهزيتها بمشاركة عدد من منسوبيها من ذوي الإعاقة من خلال جناح "حركية" داخل مبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقرية.

وأشار إلى أن مهرجان الجنادرية فرصة لكل مؤسسات المجتمع لإبراز وجودها وجهودها ودورها في خدمة المجتمع والإسهام في نشر رسالة المملكة العربية السعودية الحضارية والإنسانية وربطها بالجهود التنموية وخدمة ذوي الإعاقة ومشاركتهم المجتمعية مع نظرائهم الأصحاء.

ودعا "الحمالي" ضيوف الجنادرية إلى زيارة الجناح للتعرف إلى أنشطة الجمعية ودورها الإيجابي في خدمة ذوي الإعاقة والاطلاع على مشروعاتها وبرامجها المختلفة لخدمة ذوي الإعاقة ودعم مسيرة الجمعية.

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 31" للسنة الثالثة على التوالي.