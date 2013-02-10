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بالفيديو.. أبشع 10 إصابات في ملاعب كرة القدم

استعرض تقرير فيديو أبرز 10 إصابات مروعة حدثت للاعبي كرة قدم خلال السنوات الماضية، وأجبرت بعضهم على الاعتزال بشكل كامل؛ لعدم قدرتهم على ممارسة الكرة مرة أخرى.

 

واستعرض التقرير الحالات العشر التي كان معظم اللاعبين فيها عُرضة لإصابات خطيرة بفعل الخشونة الزائدة التي تصل إلى حد التهور من منافسهم، لكن التقدم في مجال الطب أسهم في تعافي كثير منهم وعودتهم للملاعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالفيديو.. أبشع 10 إصابات في ملاعب كرة القدم
سبق

استعرض تقرير فيديو أبرز 10 إصابات مروعة حدثت للاعبي كرة قدم خلال السنوات الماضية، وأجبرت بعضهم على الاعتزال بشكل كامل؛ لعدم قدرتهم على ممارسة الكرة مرة أخرى.

 

واستعرض التقرير الحالات العشر التي كان معظم اللاعبين فيها عُرضة لإصابات خطيرة بفعل الخشونة الزائدة التي تصل إلى حد التهور من منافسهم، لكن التقدم في مجال الطب أسهم في تعافي كثير منهم وعودتهم للملاعب.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
08:04 PM

بالفيديو.. أبشع 10 إصابات في ملاعب كرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,415

استعرض تقرير فيديو أبرز 10 إصابات مروعة حدثت للاعبي كرة قدم خلال السنوات الماضية، وأجبرت بعضهم على الاعتزال بشكل كامل؛ لعدم قدرتهم على ممارسة الكرة مرة أخرى.

 

واستعرض التقرير الحالات العشر التي كان معظم اللاعبين فيها عُرضة لإصابات خطيرة بفعل الخشونة الزائدة التي تصل إلى حد التهور من منافسهم، لكن التقدم في مجال الطب أسهم في تعافي كثير منهم وعودتهم للملاعب.

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