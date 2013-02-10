بالفيديو.. أبشع 10 إصابات في ملاعب كرة القدم

استعرض تقرير فيديو أبرز 10 إصابات مروعة حدثت للاعبي كرة قدم خلال السنوات الماضية، وأجبرت بعضهم على الاعتزال بشكل كامل؛ لعدم قدرتهم على ممارسة الكرة مرة أخرى.

واستعرض التقرير الحالات العشر التي كان معظم اللاعبين فيها عُرضة لإصابات خطيرة بفعل الخشونة الزائدة التي تصل إلى حد التهور من منافسهم، لكن التقدم في مجال الطب أسهم في تعافي كثير منهم وعودتهم للملاعب.