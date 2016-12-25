بالفيديو.. "أجندة" فيلم قصير يحذِّر من خطر "داعش" والليبراليين

قدَّم صورة عمَّا يحاك ضد السعودية من مؤامرات

نال فيلم قصير، نشرته قناة "One Way Channel" على اليوتيوب، إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حذَّر من الخطر الذي تشكله الفئة الضالة على المجتمع السعودي، بفعل الدعم الذي يتلقونه من جهات خارجية، هدفها تدمير المجتمع.



وخلص الفيلم، الذي يحمل اسم "أجندة"، وهو من تمثيل شبان سعوديين، إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي وبعض الليبراليين وجهان لعملة واحد؛ إذ إن الطرفين يتفقان على استهداف الدين الإسلامي والمملكة، ويستخدمان الشباب ليطبقا أجندة متشابهة نظير دعم يحصلان عليه من الخارج.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة كبيرة من المتابعين بالفيلم ومضامينه، الذي تبلغ مدته 4 دقائق، مؤكدين أنه نجح في إيصال الرسالة في وقت قصير، ومشيرين إلى أن السعودية بلد مستهدف، وينبغي الحذر من ذلك.

