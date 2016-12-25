النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "أجندة" فيلم قصير يحذِّر من خطر "داعش" والليبراليين

قدَّم صورة عمَّا يحاك ضد السعودية من مؤامرات

نال فيلم قصير، نشرته قناة "One Way Channel"  على اليوتيوب، إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حذَّر من الخطر الذي تشكله الفئة الضالة على المجتمع السعودي، بفعل الدعم الذي يتلقونه من جهات خارجية، هدفها تدمير المجتمع.
 
وخلص الفيلم، الذي يحمل اسم "أجندة"، وهو من تمثيل شبان سعوديين، إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي وبعض الليبراليين وجهان لعملة واحد؛ إذ إن الطرفين يتفقان على استهداف الدين الإسلامي والمملكة، ويستخدمان الشباب ليطبقا أجندة متشابهة نظير دعم يحصلان عليه من الخارج.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة كبيرة من المتابعين بالفيلم ومضامينه، الذي تبلغ مدته 4 دقائق، مؤكدين أنه نجح في إيصال الرسالة في وقت قصير، ومشيرين إلى أن السعودية بلد مستهدف، وينبغي الحذر من ذلك. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "أجندة" فيلم قصير يحذِّر من خطر "داعش" والليبراليين
سبق

نال فيلم قصير، نشرته قناة "One Way Channel"  على اليوتيوب، إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حذَّر من الخطر الذي تشكله الفئة الضالة على المجتمع السعودي، بفعل الدعم الذي يتلقونه من جهات خارجية، هدفها تدمير المجتمع.
 
وخلص الفيلم، الذي يحمل اسم "أجندة"، وهو من تمثيل شبان سعوديين، إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي وبعض الليبراليين وجهان لعملة واحد؛ إذ إن الطرفين يتفقان على استهداف الدين الإسلامي والمملكة، ويستخدمان الشباب ليطبقا أجندة متشابهة نظير دعم يحصلان عليه من الخارج.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة كبيرة من المتابعين بالفيلم ومضامينه، الذي تبلغ مدته 4 دقائق، مؤكدين أنه نجح في إيصال الرسالة في وقت قصير، ومشيرين إلى أن السعودية بلد مستهدف، وينبغي الحذر من ذلك. 
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
09:48 PM
قدَّم صورة عمَّا يحاك ضد السعودية من مؤامرات

بالفيديو.. "أجندة" فيلم قصير يحذِّر من خطر "داعش" والليبراليين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
16,300

نال فيلم قصير، نشرته قناة "One Way Channel"  على اليوتيوب، إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حذَّر من الخطر الذي تشكله الفئة الضالة على المجتمع السعودي، بفعل الدعم الذي يتلقونه من جهات خارجية، هدفها تدمير المجتمع.
 
وخلص الفيلم، الذي يحمل اسم "أجندة"، وهو من تمثيل شبان سعوديين، إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي وبعض الليبراليين وجهان لعملة واحد؛ إذ إن الطرفين يتفقان على استهداف الدين الإسلامي والمملكة، ويستخدمان الشباب ليطبقا أجندة متشابهة نظير دعم يحصلان عليه من الخارج.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة كبيرة من المتابعين بالفيلم ومضامينه، الذي تبلغ مدته 4 دقائق، مؤكدين أنه نجح في إيصال الرسالة في وقت قصير، ومشيرين إلى أن السعودية بلد مستهدف، وينبغي الحذر من ذلك. 
 

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
1,853
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,064
1200

1200

17 ديسمبر
5,689
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,995

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة