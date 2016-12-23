بالفيديو.. أسلاك كهربائية مكشوفة تهدد حياة متنزهي حديقة بينبع

الأهالي طالبوا بإصلاحها كي لا يقع ما لا يحمد عقباه

وثق مواطن بمحافظة ينبع مقطع فيديو يظهر أسلاكاً كهربائية مكشوفة بإحدى الحدائق العامة بحي ج 16 بينبع، حيث تذمر أهالي الحي من الحديقة، معتبرين أنَّ ألعاب الأطفال الموجودة باتت تشكل خطراً على متنزهي الحديقة خصوصاً الأطفال، والتي تمثل لهم مصدر قلق لخطر الصعق الكهربائي، مطالبين الجهة المختصة بسرعة إصلاحها حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه.



وقال موثِّق الفيديو: "إنَّ الأطفال يلعبون داخل حديقة عامة أنشأتها بلدية محافظة ينبع"، مشيراً لوجود كيابل أسلاك مكشوفة بجوار ألعاب الأطفال، ما يعرِّضهم للخطر.



وأضاف: "هذه الكيابل الكهربائية مكان لأعمدة إضاءة ديكور كانت موجودة وتمت إزالتها من قبل البلدية أو المقاول المنفذ للحديقة، ولم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأطفال من خطرها"، مشيراً إلى أنَّ الحديقة عمرها لم يتجاوز العامين وتعاني من أهمال شديد من قبل البلدية.



وأوضح المواطن رجاء حميد أنَّ الحي يعاني من عدم وجود مسجد، وتم رفع طلب لبلدية ينبع للاستفادة من جزء غير مستخدم من الحديقة، وتم أخذ الموافقة المبدئية بشرط أن يكون التصميم بطراز معماري يحاكي التراث الينبعاوي، حيث تكفل أهالي الحي بذلك وتم عمل المخططات من قبل القسم الفني بالبلدية، ولكن مع الأسف تم إيقاف الموضوع ولم يتم إصدار ترخيص بذلك.