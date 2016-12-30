النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. أشعة الشمس تدخل فوهة جبل بيضان بالطائف "الحلة"

ظاهرة رصدها "الثقفي" قائلاً: دلت قديماً على نهاية سُقيا المزارع

 رصدَ الفلكي وخبير رصد الأهلة والطقس بالمرصد الفلكي الشمسي بمجاردة ثقيف جنوب الطائف، محمد بن ردة الثقفي، من خلال عمل فلكي ترقبي، ظاهرة "الحلة"، وهي تعني سقوط أشعة الشمس من زاوية معينة في وقتٍ محدد، وفي زمنٍ محدد، وذلك بجبل بيضان، ببني مالك جنوب الطائف.

 

وقال "الثقفي": "نتذكر يوم 2016/12/22، كانت قد تعامدت الشمس على خط الجدي جنوب الكرة الأرضية، ويسمى ذلك علمياً وفلكياً بدخول فصل الشتاء فلكياً، وفق ضوابط التوقيت الشمسي والميلادي".

 

وأضاف: "وبعد عودة الشمس من الجنوب إلى جهة الشمال في اليوم الثامن والذي وافق، أمس الخميس، بعد العودة من استقرارها ، برزت هذه الظاهرة في "جبل بيضان" من خلال دخول أشعة الشمس بين فوهة الجبل الذي يظهر على شكل رقم ٧ ، وهنا يكون لها وقت محدد بزاوية سقوط أشعة مقدارها 115.85 درجة".

 

وبين: "تظهر هذه الحالة كل يوم بأشكال مختلفة وفقاً لتدرج مسار الشمس ناحية الشمال، وتأخذ عدة أيام، ونحنُ نسميها فلكياً سقوط أشعة الشمس من زاويةٍ معينة في وقتٍ محدد، وفي زمنٍ محدد".

 

واختتم "الثقفي" بالقول: "الكثير لا يعرف هذه الظاهرة، ولكنها تُعرف لدى العامة القدماء في مركز ثقيف بـ"الحلة"،  واستخدموها لتحديد وقت الانصراف من سقيا المزارع ، قيل: "إذا طلعت الحلة وجب الانصراف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. أشعة الشمس تدخل فوهة جبل بيضان بالطائف "الحلة"
سبق

 رصدَ الفلكي وخبير رصد الأهلة والطقس بالمرصد الفلكي الشمسي بمجاردة ثقيف جنوب الطائف، محمد بن ردة الثقفي، من خلال عمل فلكي ترقبي، ظاهرة "الحلة"، وهي تعني سقوط أشعة الشمس من زاوية معينة في وقتٍ محدد، وفي زمنٍ محدد، وذلك بجبل بيضان، ببني مالك جنوب الطائف.

 

وقال "الثقفي": "نتذكر يوم 2016/12/22، كانت قد تعامدت الشمس على خط الجدي جنوب الكرة الأرضية، ويسمى ذلك علمياً وفلكياً بدخول فصل الشتاء فلكياً، وفق ضوابط التوقيت الشمسي والميلادي".

 

وأضاف: "وبعد عودة الشمس من الجنوب إلى جهة الشمال في اليوم الثامن والذي وافق، أمس الخميس، بعد العودة من استقرارها ، برزت هذه الظاهرة في "جبل بيضان" من خلال دخول أشعة الشمس بين فوهة الجبل الذي يظهر على شكل رقم ٧ ، وهنا يكون لها وقت محدد بزاوية سقوط أشعة مقدارها 115.85 درجة".

 

وبين: "تظهر هذه الحالة كل يوم بأشكال مختلفة وفقاً لتدرج مسار الشمس ناحية الشمال، وتأخذ عدة أيام، ونحنُ نسميها فلكياً سقوط أشعة الشمس من زاويةٍ معينة في وقتٍ محدد، وفي زمنٍ محدد".

 

واختتم "الثقفي" بالقول: "الكثير لا يعرف هذه الظاهرة، ولكنها تُعرف لدى العامة القدماء في مركز ثقيف بـ"الحلة"،  واستخدموها لتحديد وقت الانصراف من سقيا المزارع ، قيل: "إذا طلعت الحلة وجب الانصراف".

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
03:28 PM
ظاهرة رصدها "الثقفي" قائلاً: دلت قديماً على نهاية سُقيا المزارع

بالفيديو.. أشعة الشمس تدخل فوهة جبل بيضان بالطائف "الحلة"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
7
37,552

 رصدَ الفلكي وخبير رصد الأهلة والطقس بالمرصد الفلكي الشمسي بمجاردة ثقيف جنوب الطائف، محمد بن ردة الثقفي، من خلال عمل فلكي ترقبي، ظاهرة "الحلة"، وهي تعني سقوط أشعة الشمس من زاوية معينة في وقتٍ محدد، وفي زمنٍ محدد، وذلك بجبل بيضان، ببني مالك جنوب الطائف.

 

وقال "الثقفي": "نتذكر يوم 2016/12/22، كانت قد تعامدت الشمس على خط الجدي جنوب الكرة الأرضية، ويسمى ذلك علمياً وفلكياً بدخول فصل الشتاء فلكياً، وفق ضوابط التوقيت الشمسي والميلادي".

 

وأضاف: "وبعد عودة الشمس من الجنوب إلى جهة الشمال في اليوم الثامن والذي وافق، أمس الخميس، بعد العودة من استقرارها ، برزت هذه الظاهرة في "جبل بيضان" من خلال دخول أشعة الشمس بين فوهة الجبل الذي يظهر على شكل رقم ٧ ، وهنا يكون لها وقت محدد بزاوية سقوط أشعة مقدارها 115.85 درجة".

 

وبين: "تظهر هذه الحالة كل يوم بأشكال مختلفة وفقاً لتدرج مسار الشمس ناحية الشمال، وتأخذ عدة أيام، ونحنُ نسميها فلكياً سقوط أشعة الشمس من زاويةٍ معينة في وقتٍ محدد، وفي زمنٍ محدد".

 

واختتم "الثقفي" بالقول: "الكثير لا يعرف هذه الظاهرة، ولكنها تُعرف لدى العامة القدماء في مركز ثقيف بـ"الحلة"،  واستخدموها لتحديد وقت الانصراف من سقيا المزارع ، قيل: "إذا طلعت الحلة وجب الانصراف".

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,468
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,415
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,479
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,426

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة