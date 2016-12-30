بالفيديو.. أشعة الشمس تدخل فوهة جبل بيضان بالطائف "الحلة"

ظاهرة رصدها "الثقفي" قائلاً: دلت قديماً على نهاية سُقيا المزارع

رصدَ الفلكي وخبير رصد الأهلة والطقس بالمرصد الفلكي الشمسي بمجاردة ثقيف جنوب الطائف، محمد بن ردة الثقفي، من خلال عمل فلكي ترقبي، ظاهرة "الحلة"، وهي تعني سقوط أشعة الشمس من زاوية معينة في وقتٍ محدد، وفي زمنٍ محدد، وذلك بجبل بيضان، ببني مالك جنوب الطائف.

وقال "الثقفي": "نتذكر يوم 2016/12/22، كانت قد تعامدت الشمس على خط الجدي جنوب الكرة الأرضية، ويسمى ذلك علمياً وفلكياً بدخول فصل الشتاء فلكياً، وفق ضوابط التوقيت الشمسي والميلادي".

وأضاف: "وبعد عودة الشمس من الجنوب إلى جهة الشمال في اليوم الثامن والذي وافق، أمس الخميس، بعد العودة من استقرارها ، برزت هذه الظاهرة في "جبل بيضان" من خلال دخول أشعة الشمس بين فوهة الجبل الذي يظهر على شكل رقم ٧ ، وهنا يكون لها وقت محدد بزاوية سقوط أشعة مقدارها 115.85 درجة".

وبين: "تظهر هذه الحالة كل يوم بأشكال مختلفة وفقاً لتدرج مسار الشمس ناحية الشمال، وتأخذ عدة أيام، ونحنُ نسميها فلكياً سقوط أشعة الشمس من زاويةٍ معينة في وقتٍ محدد، وفي زمنٍ محدد".

واختتم "الثقفي" بالقول: "الكثير لا يعرف هذه الظاهرة، ولكنها تُعرف لدى العامة القدماء في مركز ثقيف بـ"الحلة"، واستخدموها لتحديد وقت الانصراف من سقيا المزارع ، قيل: "إذا طلعت الحلة وجب الانصراف".