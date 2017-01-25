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بالفيديو.. السيسي يطالب بقانون ينظم الطلاق الشفوي في مصر

 طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إصدار قانون ينظّم حالات الطلاق الشفوي في مصر؛ لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخراً.

 

وقال السيسي فى كلمة ألقاها بأكاديمية الشرطة في القاهرة: "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قال لي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".

 

وأثناء حضورهما معاً الاحتفال بعيد الشرطة، سأل السيسي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قائلاً: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي؛ لكى يكون أمام المأذون؛ حتى نعطي للناس فرصة كي تُراجِع نفسها".

 

كما مازحه قائلاً: "ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام".

 

في غضون ذلك، نقل موقع "اليوم السابع" عن عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان قوله: إنه يتم تجهيز قانون لتنظيم الطلاق الشفوي خلال أيام؛ تنفيذاً واستجابة لدعوة السيسي؛ مشدداً على أن القانون الجديد سيكون متوافقاً مع الشرع؛ لأن الشرع يدعو إلى وحدة الأسرة ولَمّ شملها والاستقرار.

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بالفيديو.. السيسي يطالب بقانون ينظم الطلاق الشفوي في مصر
سبق

 طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إصدار قانون ينظّم حالات الطلاق الشفوي في مصر؛ لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخراً.

 

وقال السيسي فى كلمة ألقاها بأكاديمية الشرطة في القاهرة: "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قال لي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".

 

وأثناء حضورهما معاً الاحتفال بعيد الشرطة، سأل السيسي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قائلاً: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي؛ لكى يكون أمام المأذون؛ حتى نعطي للناس فرصة كي تُراجِع نفسها".

 

كما مازحه قائلاً: "ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام".

 

في غضون ذلك، نقل موقع "اليوم السابع" عن عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان قوله: إنه يتم تجهيز قانون لتنظيم الطلاق الشفوي خلال أيام؛ تنفيذاً واستجابة لدعوة السيسي؛ مشدداً على أن القانون الجديد سيكون متوافقاً مع الشرع؛ لأن الشرع يدعو إلى وحدة الأسرة ولَمّ شملها والاستقرار.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
11:17 AM

بالفيديو.. السيسي يطالب بقانون ينظم الطلاق الشفوي في مصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إصدار قانون ينظّم حالات الطلاق الشفوي في مصر؛ لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخراً.

 

وقال السيسي فى كلمة ألقاها بأكاديمية الشرطة في القاهرة: "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قال لي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".

 

وأثناء حضورهما معاً الاحتفال بعيد الشرطة، سأل السيسي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قائلاً: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي؛ لكى يكون أمام المأذون؛ حتى نعطي للناس فرصة كي تُراجِع نفسها".

 

كما مازحه قائلاً: "ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام".

 

في غضون ذلك، نقل موقع "اليوم السابع" عن عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان قوله: إنه يتم تجهيز قانون لتنظيم الطلاق الشفوي خلال أيام؛ تنفيذاً واستجابة لدعوة السيسي؛ مشدداً على أن القانون الجديد سيكون متوافقاً مع الشرع؛ لأن الشرع يدعو إلى وحدة الأسرة ولَمّ شملها والاستقرار.

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