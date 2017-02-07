محاولة إحراق الكعبة .. صيحة معتمر أسهمت في ضبط الجاني

درويش لـ "سبق": لاحظته يقوم بتفريغ قارورة "بنزين" على ستار الكعبة فأمسكت به فوراً

كشف المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشارك في ضبط الجاني الذي حاول إحراق الكعبة، أن الجاني كان يطلق عبارات تكفيرية في أثناء قيامه بجريمته.

وقال المواطن غازي درويش؛ لـ "سبق": "في أثناء طوافي في الشوط الرابع عند الساعة 11:40، البارحة، لاحظت الشخص يقوم بتفريغ قارورة "بنزين" على ستار الكعبة بالقرب من الركن اليماني.

وتابع، على الفور قمت بالإمساك به وإطلاق صيحات إلى من حولي؛ حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه.

وكانت مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهر ضبط رجال الأمن وعدد من المعتمرين شخصاً حاول حرق الكعبة؛ حيث اكتشفه أحد المواطنين وقام بالإبلاغ عنه وإفشال مخططه.