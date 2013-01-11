بالفيديو.. باكستاني يكسر 43 حبة جوز هند برأسه في 60 ثانية

سجل الرياضي الباكستاني، رشيد النسيم، رقماً قياسياً حيث كسر برأسه 43 حبة من جوز الهند الأخضر، خلال 60 ثانية فقط.

وبحسب تقرير صحفي نشرته "هندوستان تايمز"؛ فإن "النسيم" وهو مواطن من كاراتشي، ويبلغ من العمر 30 عاماً تَدَرّب لمدة ستة أشهر، ولم يستطع تجنب إصابات؛ برغم أنه يعتبر نفسه رياضياً جيداً وأستاذاً في الفنون القتالية.

وقال رشيد النسيم في حديث أدلى به لصحيفة "هندوستان تايمز": "حاولت خمس مرات أن أدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية. وهدفي هو تحطيم 50 رقماً قياسياً لتفتخر بي بلادي".