النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. باكستاني يكسر 43 حبة جوز هند برأسه في 60 ثانية

سجل الرياضي الباكستاني، رشيد النسيم، رقماً قياسياً حيث كسر برأسه 43 حبة من جوز الهند الأخضر، خلال 60 ثانية فقط.

 

وبحسب تقرير صحفي نشرته "هندوستان تايمز"؛ فإن "النسيم" وهو مواطن من كاراتشي، ويبلغ من العمر 30 عاماً تَدَرّب لمدة ستة أشهر، ولم يستطع تجنب إصابات؛ برغم أنه يعتبر نفسه رياضياً جيداً وأستاذاً في الفنون القتالية.

 

وقال رشيد النسيم في حديث أدلى به لصحيفة "هندوستان تايمز": "حاولت خمس مرات أن أدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية. وهدفي هو تحطيم 50 رقماً قياسياً لتفتخر بي بلادي".

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. باكستاني يكسر 43 حبة جوز هند برأسه في 60 ثانية
سبق

سجل الرياضي الباكستاني، رشيد النسيم، رقماً قياسياً حيث كسر برأسه 43 حبة من جوز الهند الأخضر، خلال 60 ثانية فقط.

 

وبحسب تقرير صحفي نشرته "هندوستان تايمز"؛ فإن "النسيم" وهو مواطن من كاراتشي، ويبلغ من العمر 30 عاماً تَدَرّب لمدة ستة أشهر، ولم يستطع تجنب إصابات؛ برغم أنه يعتبر نفسه رياضياً جيداً وأستاذاً في الفنون القتالية.

 

وقال رشيد النسيم في حديث أدلى به لصحيفة "هندوستان تايمز": "حاولت خمس مرات أن أدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية. وهدفي هو تحطيم 50 رقماً قياسياً لتفتخر بي بلادي".

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:53 AM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
04:04 AM

بالفيديو.. باكستاني يكسر 43 حبة جوز هند برأسه في 60 ثانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
6,697

سجل الرياضي الباكستاني، رشيد النسيم، رقماً قياسياً حيث كسر برأسه 43 حبة من جوز الهند الأخضر، خلال 60 ثانية فقط.

 

وبحسب تقرير صحفي نشرته "هندوستان تايمز"؛ فإن "النسيم" وهو مواطن من كاراتشي، ويبلغ من العمر 30 عاماً تَدَرّب لمدة ستة أشهر، ولم يستطع تجنب إصابات؛ برغم أنه يعتبر نفسه رياضياً جيداً وأستاذاً في الفنون القتالية.

 

وقال رشيد النسيم في حديث أدلى به لصحيفة "هندوستان تايمز": "حاولت خمس مرات أن أدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية. وهدفي هو تحطيم 50 رقماً قياسياً لتفتخر بي بلادي".

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,366
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة