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بالفيديو.. بعد حادثة "ياسمين الرياض".. مغردون يتداولون حديثًا للأمير نايف: رجال الأمن يقدمون ولا يهربون

قال: كل إصاباتهم بالرأس والصدر.. ولم أجد إصاباتهم من الخلف

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة الإرهابيين الفاشلة مقطعًا للأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله – يتحدث فيه عن شجاعة رجال الأمن في مواجهة الإرهابيين.
 
وفي المقطع قال الأمير نايف: "أقسم بالله إنني لم أجد في يوم واحد أن رجال الأمن أُصيبوا من وراء من الخلف. كل إصاباتهم بالرأس والصدر. إنهم يقدمون ولا يهربون".
 
وأنشأ مغردون وسم #مقتل_إرهابيين_بحي_الياسمين، ووصل للترند المحلي فور تدشينه؛ ليؤكدوا وقوفهم جنبًا إلى جنب مع جهود رجال الأمن في مواجهة الفكر الضال ومعتنقيه.
 
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مقتل إرهابيَّيْن خطيرَيْن وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بـ "ياسمين الرياض".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. بعد حادثة "ياسمين الرياض".. مغردون يتداولون حديثًا للأمير نايف: رجال الأمن يقدمون ولا يهربون
سبق

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة الإرهابيين الفاشلة مقطعًا للأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله – يتحدث فيه عن شجاعة رجال الأمن في مواجهة الإرهابيين.
 
وفي المقطع قال الأمير نايف: "أقسم بالله إنني لم أجد في يوم واحد أن رجال الأمن أُصيبوا من وراء من الخلف. كل إصاباتهم بالرأس والصدر. إنهم يقدمون ولا يهربون".
 
وأنشأ مغردون وسم #مقتل_إرهابيين_بحي_الياسمين، ووصل للترند المحلي فور تدشينه؛ ليؤكدوا وقوفهم جنبًا إلى جنب مع جهود رجال الأمن في مواجهة الفكر الضال ومعتنقيه.
 
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مقتل إرهابيَّيْن خطيرَيْن وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بـ "ياسمين الرياض".

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
10:20 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:35 PM
قال: كل إصاباتهم بالرأس والصدر.. ولم أجد إصاباتهم من الخلف

بالفيديو.. بعد حادثة "ياسمين الرياض".. مغردون يتداولون حديثًا للأمير نايف: رجال الأمن يقدمون ولا يهربون

A A A
خالد السويلمي - الرياض
49
102,279

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة الإرهابيين الفاشلة مقطعًا للأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله – يتحدث فيه عن شجاعة رجال الأمن في مواجهة الإرهابيين.
 
وفي المقطع قال الأمير نايف: "أقسم بالله إنني لم أجد في يوم واحد أن رجال الأمن أُصيبوا من وراء من الخلف. كل إصاباتهم بالرأس والصدر. إنهم يقدمون ولا يهربون".
 
وأنشأ مغردون وسم #مقتل_إرهابيين_بحي_الياسمين، ووصل للترند المحلي فور تدشينه؛ ليؤكدوا وقوفهم جنبًا إلى جنب مع جهود رجال الأمن في مواجهة الفكر الضال ومعتنقيه.
 
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مقتل إرهابيَّيْن خطيرَيْن وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بـ "ياسمين الرياض".

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