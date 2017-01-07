بالفيديو.. تشكيل عصابي ينتقي ضحاياه بتخطيط محكم في جدة

مواطن يتعرض للسرقة بأسلوب جديد.. ويسلم المقطع للشرطة

تكثف الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة ممثلة بمركز شرطة الشمالية البحث عن تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص سرقوا محفظة مواطن، حيث استخدموا أسلوباً منظماً في عمليتهم، فيما زود المواطن مقطع فيديو يثبت تعرضه لسرقة من تشكيل عصابي عن أحدث أساليب نشل المحافظ الشخصية.



وتفصيلاً، خص المواطن علي صالح علي الحميميدي "سبق" لكشف حقيقة المقطع المنتشر، وقال: "وقوع حادثة السرقة كانت بين صلاتي المغرب والعشاء، حيث توجهت إلى الصراف الآلي القريب من السوبر ماركت وسحبت 1000 ريال ثم ذهبت إلى مركز التسوق الواقع على شارع الأربعين في حي الصفا بمحافظة جدة".

وأضاف أنَّه اشترى من البقالة بعض الحاجيات حيث قال: "وعندما فرغت ذهبت إلى كونتر المحاسبة ودفعت قيمة مشترياتي وعند توجهي إلى خارج مركز التسوق لم أنتبه لنفسي ولكن أحسست بمزاحمة بسيطة ووقفت لبضعة ثوانٍ ثم تفقدت المحفظة ولم أجدها، واحترت وتوجهت إلى كونتر المحاسبة، وظننت أنني نسيتها بالقرب منه او فوق طاولة المحاسبة وسألت المحاسب ورد علي بأنه لا يوجد محفظة هنا" وخرجت ووقفت على باب المركز ولم أتوقع أن هذه السرقة منظمة من قبل أربعة أشخاص كما هو موضح في كاميرات البقالة".

وأردف: "ولأنني كنت أنتظر ضيفاً في المنزل طلبت من ابني الحضور إلى السوبر ماركت ومشاهدة تسجيل الفيديو وإحضاره المقطع في فلاش ميموري، وكما شاهدت تعرضت إلى سرقة قام بها أشخاص من 4-5 سرقوا محفظتي من داخل السوبر ماركت بطريقة تثير الاهتمام وتدل على دأبهم بهذه الطريقه فقد استخدموا اتصالاتهم فيما بينهم وبأسلوب مدروس ومخطط لتنفيذ سرقتهم لإرباك الشخص المسروق، والمقطع الذي معي خير دليل على فعلهم المشين".

وبعد ذلك توجهت إلى مركز شرطة الشمالية لفتح بلاغ عن حادثة السرقة وزودتهم بمقطع الفيديو والاثبات على سيناريو السرقة ولازال البحث جارياً عنهم بحكم الاختصاص.

كما حذر المواطن كل من يرتاد الأماكن المزدحمة توخي الحذر وأن يتفقد محفظته بشكل دوري والانتباه لما يدور من حوله.