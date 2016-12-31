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بالفيديو .. تطاير أشلاء قناص حوثي بنيران أبطال المقاومة اليمنية

كان متحصناً في قمة جبل للنيل منهم فطالوه بدقة تصويب وشجاعة

تداول نشطاء، مقطع فيديو لتطاير أشلاء قناص حوثي كان متحصناً في قمة جبل؛ لقنص رجال المقاومة اليمنية؛ قبل أن يطيروه أمتاراً في السماء أشلاء متناثرة.

 

ووصف مهتمون ذلك، بأنه تميز أبطال المقاومة اليمنية في دقة الرماية والتصويب وشجاعتهم في التقدم لعقر دار الحوثيين في جبال شمال اليمن، وردّ "الصاع صاعين "على كل ما ألحقوه بأذى للشعب والأمن اليمني.

 

ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية، المقاومة اليمنية بأسلحة مختلفة من بينها صواريخ موجّهة لتخليص بلادهم من شرذمة الحوثي.

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بالفيديو .. تطاير أشلاء قناص حوثي بنيران أبطال المقاومة اليمنية
سبق

تداول نشطاء، مقطع فيديو لتطاير أشلاء قناص حوثي كان متحصناً في قمة جبل؛ لقنص رجال المقاومة اليمنية؛ قبل أن يطيروه أمتاراً في السماء أشلاء متناثرة.

 

ووصف مهتمون ذلك، بأنه تميز أبطال المقاومة اليمنية في دقة الرماية والتصويب وشجاعتهم في التقدم لعقر دار الحوثيين في جبال شمال اليمن، وردّ "الصاع صاعين "على كل ما ألحقوه بأذى للشعب والأمن اليمني.

 

ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية، المقاومة اليمنية بأسلحة مختلفة من بينها صواريخ موجّهة لتخليص بلادهم من شرذمة الحوثي.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
12:25 PM
كان متحصناً في قمة جبل للنيل منهم فطالوه بدقة تصويب وشجاعة

بالفيديو .. تطاير أشلاء قناص حوثي بنيران أبطال المقاومة اليمنية

A A A
سعد جبار - الحد الجنوبي
30
58,493

تداول نشطاء، مقطع فيديو لتطاير أشلاء قناص حوثي كان متحصناً في قمة جبل؛ لقنص رجال المقاومة اليمنية؛ قبل أن يطيروه أمتاراً في السماء أشلاء متناثرة.

 

ووصف مهتمون ذلك، بأنه تميز أبطال المقاومة اليمنية في دقة الرماية والتصويب وشجاعتهم في التقدم لعقر دار الحوثيين في جبال شمال اليمن، وردّ "الصاع صاعين "على كل ما ألحقوه بأذى للشعب والأمن اليمني.

 

ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية، المقاومة اليمنية بأسلحة مختلفة من بينها صواريخ موجّهة لتخليص بلادهم من شرذمة الحوثي.

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