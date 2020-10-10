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بالفيديو.. تعرَّف على قصة شاب ضحَّى بنفسه ومركبته لينقذ 50 شخصًا بمحطة وقود

"آل حزيم" لـ"سبق": هذا واجبي تجاه أبناء وطني.. ومواطنون يطالبون بتكريمه

سطَّر شاب عشريني مساء اليوم موقفًا بطوليًّا؛ إذ ساهم في إنقاذ أكثر من 50 شخصًا، بعد أن اندلعت النيران في مركبة أثناء تعبئتها بالوقود من إحدى المحطات في شمال الرياض.

وكشف المواطن سلطان بن محمد آل حزيم الرجبان لـ "سبق" تفاصيل حادثة حريق مركبة بمحطة وقود قائلاً: "توقفت لصلاة المغرب هذا اليوم في مسجد داخل محطة الجمعان في حي العقيق شمال الرياض، وبعد خروجي شاهدت الجميع يحاولون إخماد حريق اندلع بمركبة خلال تعبئتها".

وأضاف "آل حزيم": "لم أتمالك نفسي وأنا أرى أعدادًا من البشر بالقرب من الحريق، منهم من هو داخل المحطة أو عند الصراف الآلي، وأكثرهم فاتتهم الصلاة وخلفي بالمسجد؛ فتوجهت فورًا، وركبت سيارتي، ودفعت المركبة المحترقة بعيدًا عن محطة الوقود". مبينًا أن ما قام به واجب تجاه أبناء وطنه.

وأكد "آل حزيم" أنه تمكن من إبعاد المركبة المشتعلة لمكان آمن.. مضيفًا: "حاولت إخماد النيران التي اندلعت بالإطارات الأمامية لمركبتي، وبفضل من الله - طفت خلال سيري بها لآخر الشارع، وتعرضت مركبتي لتلفيات بسيطة".

وأشار إلى أنه عاد في حينها، ووجد الجهات الأمنية - ممثلة في الدفاع المدني والمرور – باشرت الحادثة، وقدم رجال الدفاع المدني شكرهم له، وطلب أحد الضباط بياناته، فيما طالب المواطنون بتكريمه نظير موقفه البطولي وهو يقود مركبته الثمينة لإبعاد السيارة المشتعلة قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. تعرَّف على قصة شاب ضحَّى بنفسه ومركبته لينقذ 50 شخصًا بمحطة وقود
سبق

سطَّر شاب عشريني مساء اليوم موقفًا بطوليًّا؛ إذ ساهم في إنقاذ أكثر من 50 شخصًا، بعد أن اندلعت النيران في مركبة أثناء تعبئتها بالوقود من إحدى المحطات في شمال الرياض.

وكشف المواطن سلطان بن محمد آل حزيم الرجبان لـ "سبق" تفاصيل حادثة حريق مركبة بمحطة وقود قائلاً: "توقفت لصلاة المغرب هذا اليوم في مسجد داخل محطة الجمعان في حي العقيق شمال الرياض، وبعد خروجي شاهدت الجميع يحاولون إخماد حريق اندلع بمركبة خلال تعبئتها".

وأضاف "آل حزيم": "لم أتمالك نفسي وأنا أرى أعدادًا من البشر بالقرب من الحريق، منهم من هو داخل المحطة أو عند الصراف الآلي، وأكثرهم فاتتهم الصلاة وخلفي بالمسجد؛ فتوجهت فورًا، وركبت سيارتي، ودفعت المركبة المحترقة بعيدًا عن محطة الوقود". مبينًا أن ما قام به واجب تجاه أبناء وطنه.

وأكد "آل حزيم" أنه تمكن من إبعاد المركبة المشتعلة لمكان آمن.. مضيفًا: "حاولت إخماد النيران التي اندلعت بالإطارات الأمامية لمركبتي، وبفضل من الله - طفت خلال سيري بها لآخر الشارع، وتعرضت مركبتي لتلفيات بسيطة".

وأشار إلى أنه عاد في حينها، ووجد الجهات الأمنية - ممثلة في الدفاع المدني والمرور – باشرت الحادثة، وقدم رجال الدفاع المدني شكرهم له، وطلب أحد الضباط بياناته، فيما طالب المواطنون بتكريمه نظير موقفه البطولي وهو يقود مركبته الثمينة لإبعاد السيارة المشتعلة قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:27 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
02:07 AM

بالفيديو.. تعرَّف على قصة شاب ضحَّى بنفسه ومركبته لينقذ 50 شخصًا بمحطة وقود

"آل حزيم" لـ"سبق": هذا واجبي تجاه أبناء وطني.. ومواطنون يطالبون بتكريمه

A A A
خلف الدوسري - الرياض
48
39,615

سطَّر شاب عشريني مساء اليوم موقفًا بطوليًّا؛ إذ ساهم في إنقاذ أكثر من 50 شخصًا، بعد أن اندلعت النيران في مركبة أثناء تعبئتها بالوقود من إحدى المحطات في شمال الرياض.

وكشف المواطن سلطان بن محمد آل حزيم الرجبان لـ "سبق" تفاصيل حادثة حريق مركبة بمحطة وقود قائلاً: "توقفت لصلاة المغرب هذا اليوم في مسجد داخل محطة الجمعان في حي العقيق شمال الرياض، وبعد خروجي شاهدت الجميع يحاولون إخماد حريق اندلع بمركبة خلال تعبئتها".

وأضاف "آل حزيم": "لم أتمالك نفسي وأنا أرى أعدادًا من البشر بالقرب من الحريق، منهم من هو داخل المحطة أو عند الصراف الآلي، وأكثرهم فاتتهم الصلاة وخلفي بالمسجد؛ فتوجهت فورًا، وركبت سيارتي، ودفعت المركبة المحترقة بعيدًا عن محطة الوقود". مبينًا أن ما قام به واجب تجاه أبناء وطنه.

وأكد "آل حزيم" أنه تمكن من إبعاد المركبة المشتعلة لمكان آمن.. مضيفًا: "حاولت إخماد النيران التي اندلعت بالإطارات الأمامية لمركبتي، وبفضل من الله - طفت خلال سيري بها لآخر الشارع، وتعرضت مركبتي لتلفيات بسيطة".

وأشار إلى أنه عاد في حينها، ووجد الجهات الأمنية - ممثلة في الدفاع المدني والمرور – باشرت الحادثة، وقدم رجال الدفاع المدني شكرهم له، وطلب أحد الضباط بياناته، فيما طالب المواطنون بتكريمه نظير موقفه البطولي وهو يقود مركبته الثمينة لإبعاد السيارة المشتعلة قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه.

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