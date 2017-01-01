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بالفيديو.. حارس "الأهلي" الإماراتي يعتدي على مهاجم "العين"!

قام بنطحه مما اضطر حكم المباراة لطرده

ارتكب الحارس الإماراتي "ماجد ناصر" حارس الأهلي، خطأً تجاه مهاجم العين في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 
  
الحارس الإماراتي المثير للجدل قام بنطح اللاعب البرازيلي "كايو" بدون كرة في الدقيقة 65 من عمر المباراة؛ مما اضطر حكم المباراة لمنحه البطاقة الحمراء.

‎واضطر مدرب الأهلي الروماني "أولاريو كوزمين" لإخراج "إسماعيل الحمادي" وإدخال الحارس "سيف يوسف".

‎ورغم لعب الأهلي بـ10 لاعبين، إلا أنه نجح في خطف التعادل قبل 8 دقائق على النهاية عن طريق "حبيب الفردان".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالفيديو.. حارس "الأهلي" الإماراتي يعتدي على مهاجم "العين"!
سبق

ارتكب الحارس الإماراتي "ماجد ناصر" حارس الأهلي، خطأً تجاه مهاجم العين في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 
  
الحارس الإماراتي المثير للجدل قام بنطح اللاعب البرازيلي "كايو" بدون كرة في الدقيقة 65 من عمر المباراة؛ مما اضطر حكم المباراة لمنحه البطاقة الحمراء.

‎واضطر مدرب الأهلي الروماني "أولاريو كوزمين" لإخراج "إسماعيل الحمادي" وإدخال الحارس "سيف يوسف".

‎ورغم لعب الأهلي بـ10 لاعبين، إلا أنه نجح في خطف التعادل قبل 8 دقائق على النهاية عن طريق "حبيب الفردان".

01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
12:30 AM
قام بنطحه مما اضطر حكم المباراة لطرده

بالفيديو.. حارس "الأهلي" الإماراتي يعتدي على مهاجم "العين"!

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
7,239

ارتكب الحارس الإماراتي "ماجد ناصر" حارس الأهلي، خطأً تجاه مهاجم العين في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 
  
الحارس الإماراتي المثير للجدل قام بنطح اللاعب البرازيلي "كايو" بدون كرة في الدقيقة 65 من عمر المباراة؛ مما اضطر حكم المباراة لمنحه البطاقة الحمراء.

‎واضطر مدرب الأهلي الروماني "أولاريو كوزمين" لإخراج "إسماعيل الحمادي" وإدخال الحارس "سيف يوسف".

‎ورغم لعب الأهلي بـ10 لاعبين، إلا أنه نجح في خطف التعادل قبل 8 دقائق على النهاية عن طريق "حبيب الفردان".

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