بالفيديو.. رئيس شركة عالمية للكيماويات يشيد بكفاءة الشباب السعوديين

بعد تجربة عمل 1000 مواطن في فروع شركته

ثمن رئيس شركة داو للكيماويات كفاءة الشباب السعوديين؛ وذلك بعد تجربة عمل 1000 سعودي في فروع شركته.



وتفصيلاً، أثنى الرئيس التنفيذي لشركة "داو كيميكال" على قدرات الشباب السعوديين الذين عملوا معه في الشركة، وعلى تجربته معهم، مشيدًا بتميزهم الملحوظ.



وقال في حديث له في منتدى دافوس الاقتصادي: إن شركة داو كيميكال استقطبت نحو 1000 شاب سعودي، كانوا مثالاً للكفاءة والتميز.



وأضاف: إن الشباب السعوديين أثبتوا قدرتهم على أداء المهام التي أوكلت إليهم في مختلف فروع الشركة التي أرسلوا إلى العمل بها.



ودشن مغردون هاشتاق #كفاءة_الشباب_السعودي للتعقيب على تصريح المدير التنفيذي لشركة داو العالمية.