بالفيديو.. "سلطان بن سلمان" يشيد بـ"فزعة شباب حارتنا" لمساعدة كبار السن في تنقلاتهم

خلال تدشينه مهرجان المنطقة التاريخية بـ"ينبع" مساء أمس الأربعاء

أشاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان، بمبادرة "فزعة شباب حارتنا" في المنطقة التاريخية بينبع لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم بواسطة الكراسي المتحركة، خلال تدشينه مهرجان المنطقة التاريخية بينبع مساء أمس الأربعاء.



وقد دشنت الغرفة التجارية الصناعية بينبع - ممثلة بلجنة المسؤولية الاجتماعية - هذه المبادرة.



من جهة ثانية، أشاد مراد علي العروي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع، بهذه المبادرة النبيلة، وأضاف: باسمي واسم أعضاء المجلس أتقدم ببالغ الشكر لرئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نصار الوافي، ولأعضاء اللجنة، وللفريق التطوعي القائم على هذه المبادرة.



وأضاف "العروي": ندعم بقوة مثل هذه المبادرات، ونتطلع للمزيد منها لخدمة فئات المجتمع كافة في المحافظة.



