بالفيديو.. شاب يذهل زوار مهرجان "تمور بريدة" بتقارير بالإنجليزية

"المقيطيب" كشف عن أرقام مليونية ونقل الواقع بطريقته الخاصة

أذهل الشاب الصغير "حكيم بن خالد المقيطيب" زوار ومتابعي يوميات مهرجان بريدة للتمور عندما استغل موهبته في القدرة بالتحدث باللغة الإنجليزية وشغفه بالإعلام والتقديم التلفزيوني، ناقلًا من أرض الحدث حجم الإقبال على السوق، والأنواع المعروضة من التمور بعفوية.

وقال "المقيطيب" في تقريره الذي جرى تداوله على نطاق واسع: "منذ 60 عامًا وسوق التمور في المملكة يعد من أهم الأسواق المحلية، ومن أهم المصادر الغذائية كذلك، ويوجد 45 نوعًا من التمور يضمها السوق بجودة عالية، يتم عرضها لمدة 75 يومًا بكميات تتجاوز عشرة آلاف طن، من ثمانية ملايين نخلة في منطقة القصيم، ومجموع المبيعات يصل إلى 25 مليون ريال يوميًّا".

يذكر أن الشاب الصغير "حكيم المقيطيب" يدرس في الصف السادس الابتدائي، وتعلَّم اللغة الإنجليزية في مدرسته منذ مرحلة الروضة، وهو في عمر الطفولة، وأثمرت جهود والديه في تشكيل شخصيته وقولَبَتها وفق مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل، وخصوصًا في المجال الإعلامي.