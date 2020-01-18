بالفيديو.. شاحنات تعكس اتجاه السير للهروب من ميزان كسارات رماح‎

وثّق أحد المواطنين برماح هروب الشاحنات من ميزان الكسارات بمنطقة العرمة بالمحافظة، حيث يقوم سائقو الشاحنات بعكس الطريق هرباً من الميزان، مما يسبب ازدحاماً شديداً وفوضى عارمة تعطل حركة السير على طريق رماح- الرياض، وتشكّل خطورة على سالكيه في غياب تام للجهات الأمنية.

وتساءل المواطن في هذا المقطع: أين المسؤولون في محافظة رماح عن هذه الفوضى التي يقبع خلفها عمالة أجنبية لا تحترم النظام ولا تتقيد به؟