بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي بينهم امرأة وطفل يسرقون المحلات بجدة

عددهم 4 أشخاص يشغلون العامل ويقوم الطفل بالسرقة

ألقت شرطة جدة القبض على تشكيل عصابي بينهم امراة وطفل تخصصوا في سرقة المحلات بجدة.

وتفصيلا، صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٨/٤/٧ تلقى مركز الشرفية بشرطة محافظة جدة بلاغا يتضمن تعرض أحد محال بيع المواد الغذائية للسرقة من داخله، على ضوء ذلك البلاغ تم تشكيل فريق بحث وتحر لسرعة ضبط الجناة لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد أن من قام بتلك السرقة مجموعة أشخاص، وذلك بعد قيامهم بتشكيل عصابة للقيام بتلك السرقات حيث تمكن بعون من الله وتوفيقه بحث المركز من تحديد هويات الجناة وضبطهم واتضح أنهم أربعة أشخاص وامرأة وطفل من جنسية عربية يتمثل أسلوبهم الإجرامي بإشغال العاملين بالمحل وقيام الطفل المرافق لهم بعملية سرقة النقود من الصندوق، وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم وكذلك قيامهم بحوادث أخرى مشابهة لأسلوبهم الإجرامي، تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لهئية التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.