بالفيديو.. طريقة التسجيل في "حساب المواطن"

عرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مقطع فيديو قصيراً عن كيفية التسجيل في برنامج "حساب المواطن" المزمع تدشينه الأربعاء المقبل.

ويستعرض الفيديو الخطوات الرئيسة التي يمكن للمواطن اتباعها للتسجيل عبر البوابة الخاصة في برنامج "حساب المواطن".

ويشرح المقطع خطوة بخطوة كيف يتم إنشاء الحساب، بدءاً من الدخول على البوابة الخاصة بالبرنامج، مروراً بتعبئة البيانات الأساسية التي تتطلبها الصفحة، وتوثيق صحة تلك البيانات عبر رسالة نصية تصل إلى جوال المواطن الذي يستهدف التسجيل، وصولاً إلى إتمام عملية التسجيل.