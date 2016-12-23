بالفيديو.. فضيحة عروس تنهي حفل زفافها بمضاربة بين الأسرتين

انتهى حفل زفاف في كندا بمضاربة بين أسرتي العروسين، بعدما أقدم صديق سابق للعروس على أسوأ انتقام، فقام بتوزيع صور مخلة للعروس على موائد المدعوين.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، انتهى حفل زفاف في أحد القاعات بمدينة تورونتو الكندية، بتبادل اللكمات وإلقاء الكراسي بين أسرتي العروسين، حينما قام صديق سابق للعروس بالانتقام منها، فوزع صور علاقتهما الحميمة على موائد المدعوين والأسرتين.

وحسب الصحيفة: ظن شقيق العروس أن أحد أقارب أو أصدقاء العريس هو من وزع الصور المخلة على المدعوين، وهنا تبادلت أسرتي العروسين السباب الذي تطور إلى المضاربة بالأيدي حتى انتهى إلى إلقاء الكراسي على بعضهما البعض.