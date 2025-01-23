بالفيديو.. قائد عسكري سوداني للمتربصين بأمن السعودية: "أحسن تلعبوا بعيد"

وجَّه خطابه بعد انتهاء المناورات السعودية - السودانية في البحر الأحمر

وجَّه قائد عسكري سوداني كبير تحية كبيرة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد الكريم على جهودهم لاستضافة المناورات البحرية بين البلدين، كما خص بالتحية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والقوات المسلحة السعودية والسودانية.



وقال إن أمن السعودية هو أمن السودان، وأمن السودان هو أمن السعودية، وأضاف باللهجة السودانية المحببة: "خلاص الكلام كمل"، متعهدًا بمزيد من التدريبات والاستعدادات لحماية البحر الأحمر، وحماية حدود البلدين.





وأكد الجاهزية الكاملة للقوات البحرية السعودية والسودانية، وختم خطابه بالقول للمتربصين بأمن المملكة العربية السعودية: "أحسن تلعبوا بعيد".

