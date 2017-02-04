بالفيديو.. كاميرات المراقبة توثق مواطنًا يطعن آخر داخل محل تجاري بشوقية مكة

الجهات الأمنية تبحث عن الجاني.. والمجني عليه حالته حرجة

تبحث الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الكعكية، عن مواطن سدد طعنات عدة لمواطن آخر في أحد المحلات التجارية في أحد الأحياء الجنوبية بمكة المكرمة.

وأكدت مصادر أن مقطع الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الذي وقع يوم الأربعاء الماضي صحيح؛ حيث وثقته إحدى الكاميرات في محل تجاري بحي الكعكية، وأظهر حدوث المضاربة بين شخصين.

وتابع المصدر: "يُظهر المقطع شخصًا يعتدي على آخر بآلةٍ حادة كانت بحوزته، وتطوّر ذلك إلى حدوث إصابات متفرقة ثم توقف الهجوم، وبدأ المصاب بالمشي بين أدراج المحل والدم ينزل من جسده جراء الاعتداء، وبعد ذلك فر هاربًا، تاركًا الضحيةَ مضرجة بدمائها، وبعد ذلك تم نقل المجني عليه إلى مستشفى النور التخصصي ولا يزال يرقد في العناية المركزة وحالته حرجة".