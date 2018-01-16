بالفيديو.. 14 لاعباً شهيراً ستستغرب من الدول التي احترفوا فيها

استعرض تقرير فيديو محطات احتراف غريبة وغير متوقعة لـ14 لاعباً تألقوا في الملاعب الأوروبية، قبل أن يختاروا خوض مغامرة في بلدان غير معتادة على استقبال اللاعبين المحترفين، ولا سيما المشاهير منهم.

وضمت القائمة أسماء لاعبين مميزين لطالما كانوا نجوماً في أندية أوروبية، قبل أن يتحول بعضهم إلى مجال التدريب عقب الاعتزال، كما شملت اسم اللاعب المغربي مصطفى حجي.