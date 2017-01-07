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بالفيديو.. لاعبون تألقوا رغم سمنتهم وأحدهم تجاوز 152 كيلوجراماً!

رصد تقرير طريف تجارب ناجحة للاعبي كرة قدم محترفين تألقوا في الملاعب رغم أوزانهم الكبيرة، وكان من اللافت أن بينهم لاعبيْن عربيين احترفا في الملاعب الأوروبية.

وسرد التقرير معلومات عن أحد اللاعبين بلغ وزنه 152 كيلوجراما، ورغم ذلك تألق في الملاعب خلال العقود الماضية، ليخالف الصورة السائدة عن لاعبي كرة القدم، الذين يعرفون بخفة وزنهم ورشاقتهم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالفيديو.. لاعبون تألقوا رغم سمنتهم وأحدهم تجاوز 152 كيلوجراماً!
سبق

رصد تقرير طريف تجارب ناجحة للاعبي كرة قدم محترفين تألقوا في الملاعب رغم أوزانهم الكبيرة، وكان من اللافت أن بينهم لاعبيْن عربيين احترفا في الملاعب الأوروبية.

وسرد التقرير معلومات عن أحد اللاعبين بلغ وزنه 152 كيلوجراما، ورغم ذلك تألق في الملاعب خلال العقود الماضية، ليخالف الصورة السائدة عن لاعبي كرة القدم، الذين يعرفون بخفة وزنهم ورشاقتهم.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
09:09 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:33 PM

بالفيديو.. لاعبون تألقوا رغم سمنتهم وأحدهم تجاوز 152 كيلوجراماً!

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
39,354

رصد تقرير طريف تجارب ناجحة للاعبي كرة قدم محترفين تألقوا في الملاعب رغم أوزانهم الكبيرة، وكان من اللافت أن بينهم لاعبيْن عربيين احترفا في الملاعب الأوروبية.

وسرد التقرير معلومات عن أحد اللاعبين بلغ وزنه 152 كيلوجراما، ورغم ذلك تألق في الملاعب خلال العقود الماضية، ليخالف الصورة السائدة عن لاعبي كرة القدم، الذين يعرفون بخفة وزنهم ورشاقتهم.

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