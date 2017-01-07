بالفيديو.. لاعبون تألقوا رغم سمنتهم وأحدهم تجاوز 152 كيلوجراماً!

رصد تقرير طريف تجارب ناجحة للاعبي كرة قدم محترفين تألقوا في الملاعب رغم أوزانهم الكبيرة، وكان من اللافت أن بينهم لاعبيْن عربيين احترفا في الملاعب الأوروبية.

وسرد التقرير معلومات عن أحد اللاعبين بلغ وزنه 152 كيلوجراما، ورغم ذلك تألق في الملاعب خلال العقود الماضية، ليخالف الصورة السائدة عن لاعبي كرة القدم، الذين يعرفون بخفة وزنهم ورشاقتهم.