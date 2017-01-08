بالفيديو.. لعبة خطيرة تتسبب بكسرَيْن بقدم طفلة بمكة.. والأمانة تحيل الشكوى إلى قسم الحدائق

والد الطفلة يحذر مرتادي الحديقة من اللعبة ويطالب بإبعادها حفاظًا على سلامة الأطفال

أُصيبت طفلة بكسرَيْن في القدم مساء أمس الأول، بعد استخدامها لعبة خطيرة تابعة لحديقة الحسينية جنوب العزيزية، وتقدم والدها شكوى رسمية لشرطة وأمانة العاصمة المقدسة، وحذر أولياء الأمور من خطورتها.



وتفصيلاً، قال دخيل الذبياني، والد الطفلة، إنه ذهب بأطفاله إلى حديقة الحسينية جنوب العزيزية مساء أمس الأول، وكانت الحديقة مكتظة بألعاب الأطفال المختلفة. وأضاف: ‏كنت أعتقد أن ألعاب الحدائق العامة آمنة جدًّا، وتخضع لرقابة شديدة، لكنني – للأسف - اكتشفت عكس ذلك. وقد ‏اختار أطفالي إحدى الألعاب الموجودة في الحديقة، ‏وللأسف كانت طريقة وتصميم اللعبة غير آمنَيْن على الأطفال.



وتابع الذبياني بأنه لم يكتشف هذا إلا بعد أن أُصيبت ابنته (في الخامسة من عمرها) في هذه اللعبة بسبب عمود ساقط غير ثابت فيها، يشكل خطرًا على أقدام الأطفال أثناء اللعب. ‏وقال: ولولا لطف الله - عز وجل - لقطعت اللعبة أصابع ابنتي، ولكن كانت الإصابة عبارة عن كسر في الأصبع الرابع والأصبع الخامس، كما هو موضح في التقرير.



وأوضح الذبياني أنه ينوي تصعيد الشكوى إن لم تتجاوب أمانة العاصمة المقدسة، وأنه قام بتقديم شكوى رسمية إلى شرطة العزيزية، وزودها بالتقرير الطبي الذي يثبت الإصابة، وأنه فتح بلاغًا عبر طوارئ أمانة العاصمة المقدسة الذين أفادوا بتحويل البلاغ إلى مسؤولي قسم الحدائق العامة لاتخاذ كامل الإجراءات النظامية حيال الشكوى.



ولفت المواطن إلى أن عددًا هائلاً من النمط نفسه منتشر في أرجاء الحديقة، مشيرًا إلى أن عددها يتخطى 15 لعبة. داعيًا جميع المواطنين الذين يرتادون الحديقة إلى توخي الحذر، والاهتمام بأطفالهم أثناء لعبهم بهذه اللعبة التي قد تسبب حوادث خطرة على الأطفال.



وطالب أمانة العاصمة المقدسة بالوقوف على الحديقة، وخصوصًا على اللعبة، وإبعاد الألعاب الخطيرة، وتحقيق وسائل السلامة الآمنة على مرتاديها بالجوانب كافة.