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بالفيديو.. مأساة حوت قتله 30 كيساً بلاستيكياً

قال باحثون إنه جرى العثور على 30 كيسًا بلاستيكيًا داخل معدة حوت ضخم في المياه الضحلة قبالة جزيرة سوترا غرب بيرغن في النرويج.

ووجد فريق الباحثين حوت كوفييه ذي المنقار، وطوله 6 أمتار في المياه الضحلة، وبعد إجراء تشريح له، اكتشف الطاقم أن معدته مسدودة بهذا الكم الهائل من الأكياس البلاستيكية.

وقال أطباء بيطريون من جامعة بيرغن إن الأكياس دمرت الجهاز الهضمي عند الحوت وهو ما تسبب له بألم كبير.

وحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإنه نفذت العديد من المحاولات لإرجاع الحوت الضخم إلى المياه إلا أنها لم تكلل بالنجاح، قبل أن يقرر الطاقم إطلاق النار عليه.

وذكر الدكتور تيري لايسليفلاند، عالم الحيوانات في الجامعة، أن نتائج التشريح أظهرت أن هذا الحوت لم يكن قادراً على إطعام نفسه لمدة طويلة.

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بالفيديو.. مأساة حوت قتله 30 كيساً بلاستيكياً
سبق

قال باحثون إنه جرى العثور على 30 كيسًا بلاستيكيًا داخل معدة حوت ضخم في المياه الضحلة قبالة جزيرة سوترا غرب بيرغن في النرويج.

ووجد فريق الباحثين حوت كوفييه ذي المنقار، وطوله 6 أمتار في المياه الضحلة، وبعد إجراء تشريح له، اكتشف الطاقم أن معدته مسدودة بهذا الكم الهائل من الأكياس البلاستيكية.

وقال أطباء بيطريون من جامعة بيرغن إن الأكياس دمرت الجهاز الهضمي عند الحوت وهو ما تسبب له بألم كبير.

وحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإنه نفذت العديد من المحاولات لإرجاع الحوت الضخم إلى المياه إلا أنها لم تكلل بالنجاح، قبل أن يقرر الطاقم إطلاق النار عليه.

وذكر الدكتور تيري لايسليفلاند، عالم الحيوانات في الجامعة، أن نتائج التشريح أظهرت أن هذا الحوت لم يكن قادراً على إطعام نفسه لمدة طويلة.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
05:51 PM

بالفيديو.. مأساة حوت قتله 30 كيساً بلاستيكياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,860

قال باحثون إنه جرى العثور على 30 كيسًا بلاستيكيًا داخل معدة حوت ضخم في المياه الضحلة قبالة جزيرة سوترا غرب بيرغن في النرويج.

ووجد فريق الباحثين حوت كوفييه ذي المنقار، وطوله 6 أمتار في المياه الضحلة، وبعد إجراء تشريح له، اكتشف الطاقم أن معدته مسدودة بهذا الكم الهائل من الأكياس البلاستيكية.

وقال أطباء بيطريون من جامعة بيرغن إن الأكياس دمرت الجهاز الهضمي عند الحوت وهو ما تسبب له بألم كبير.

وحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإنه نفذت العديد من المحاولات لإرجاع الحوت الضخم إلى المياه إلا أنها لم تكلل بالنجاح، قبل أن يقرر الطاقم إطلاق النار عليه.

وذكر الدكتور تيري لايسليفلاند، عالم الحيوانات في الجامعة، أن نتائج التشريح أظهرت أن هذا الحوت لم يكن قادراً على إطعام نفسه لمدة طويلة.

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