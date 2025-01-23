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بالفيديو.. مجموعة من اليهود يعتدون بالضرب على شرطي مرور بريطاني

منعوه من التقدم بدراجته النارية وأسقطوه من عليها وضربوه

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مجموعة من اليهود  شرقي لندن على شرطي مرور قام بتحرير  مخالفة مرورية لوقوف سيارة أحدهم على الخط الأصفر بشكل خاطئ.

وأظهر الفيديو الذي لم يحدد تاريخ تصويره اعتداء اليهود بلباسهم التقليدي المعروف على الشرطي، ومنعه من التقدم بدراجته النارية، وإيقافه في منتصف الطريق، وإسقاطه من الدراجة وضربه.

وقارن الكثير من المتداولين بين تعامل  بعض وسائل الإعلام الغربية مع هذه الحادثة بهدوء في حين لو كان المعتدون من المسلمين لكتبوا عن  ممارسة الإرهاب الاسلامي، وعنف المسلمين ضد رجال الأمن وسيكون الموضوع هو المتصدر في الأخبار.

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بالفيديو.. مجموعة من اليهود يعتدون بالضرب على شرطي مرور بريطاني
سبق

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مجموعة من اليهود  شرقي لندن على شرطي مرور قام بتحرير  مخالفة مرورية لوقوف سيارة أحدهم على الخط الأصفر بشكل خاطئ.

وأظهر الفيديو الذي لم يحدد تاريخ تصويره اعتداء اليهود بلباسهم التقليدي المعروف على الشرطي، ومنعه من التقدم بدراجته النارية، وإيقافه في منتصف الطريق، وإسقاطه من الدراجة وضربه.

وقارن الكثير من المتداولين بين تعامل  بعض وسائل الإعلام الغربية مع هذه الحادثة بهدوء في حين لو كان المعتدون من المسلمين لكتبوا عن  ممارسة الإرهاب الاسلامي، وعنف المسلمين ضد رجال الأمن وسيكون الموضوع هو المتصدر في الأخبار.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
07:38 PM
منعوه من التقدم بدراجته النارية وأسقطوه من عليها وضربوه

بالفيديو.. مجموعة من اليهود يعتدون بالضرب على شرطي مرور بريطاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
9,735

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مجموعة من اليهود  شرقي لندن على شرطي مرور قام بتحرير  مخالفة مرورية لوقوف سيارة أحدهم على الخط الأصفر بشكل خاطئ.

وأظهر الفيديو الذي لم يحدد تاريخ تصويره اعتداء اليهود بلباسهم التقليدي المعروف على الشرطي، ومنعه من التقدم بدراجته النارية، وإيقافه في منتصف الطريق، وإسقاطه من الدراجة وضربه.

وقارن الكثير من المتداولين بين تعامل  بعض وسائل الإعلام الغربية مع هذه الحادثة بهدوء في حين لو كان المعتدون من المسلمين لكتبوا عن  ممارسة الإرهاب الاسلامي، وعنف المسلمين ضد رجال الأمن وسيكون الموضوع هو المتصدر في الأخبار.

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