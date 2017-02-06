بالفيديو.. مجهول يخرب جدارية فنانة سعودية بأستراليا

استغرق العمل بها عدة أشهر وترمز لشخصيات وطنية

تعرّضت جدارية رسمتها فنانة سعودية بمدينة ملبورن الأسترالية، للتشويه والتخريب، مساء السبت الماضي.

وفي التفاصيل؛ قالت صحيفة الجارديان في خبر نشرته اليوم: إن شخصا مجهولا طَمس جدارية تشكيلية للفنانة السعودية "صفاء" رسمتها على جدار مطعم تملكه امرأة أسترالية من أصل مغربي.

وقالت الفنانة "صفاء" لوسائل إعلام أسترالية؛ إنها حزينة بعد العمل العدواني والتخريبي الذي طال جداريتها واستغرق العمل بها عدة أشهر وترمز لشخصيات سعودية تدافع عن حقوق المرأة السعودية .

وأضافت: ينتابني شعور بالبكاء جراء الاعتداء والتشويه الذي طال جداريتي ، مشيرة إلى أن هوية المُخرّب لم تتحدّد حتى الآن، وهل هو من الرجال الكارهين للنساء؟ أم شخص كاره للإسلام.

https://youtu.be/Y93BK-eDJFU