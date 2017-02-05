بالفيديو.. محافظ المندق والمواطنون يستقبلون جثمان الشهيد الزهراني

استُشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.. والصلاة عليه بعد العصر

استقبل محافظ محافظة المندق وجمع من المواطنين -قبل قليل- جثمان الشهيد البطل خالد بن أحمد الزهراني الذي استُشهد وهو يدافع عن دينه ومليكه ووطنه في الحد الجنوبي من أعداء الوطن.

وكانت طائرة عمودية قد هبطت في الساحة الشعبية بالمندق الساعة ١٢ ظهراً تُقِل جثمان الشهيد "الزهراني"؛ فيما كان جمع من إخوة وأقارب الشهيد في استقباله ملوّحين براية التوحيد، ورافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير ومهنئين الشهيد بوفاته.

ومن المقرر أن تؤدى الصلاة على الميت بعد صلاة عصر اليوم، وسيكون أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز في مقدمة جموع المصلين.