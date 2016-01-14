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بالفيديو.. مرابط على الحد الجنوبي يُرزق بأول مولود له بعد 14 عامًا من الزواج بعد أسبوع من مرابطته

أكد أنها أسعد بشارة لأنه تلقاها وهو مرابط في سبيل الله

منذ 14 عامًا كان رئيس الرقباء فهد الجعيد - وهو من المرابطين على الحد الجنوبي - يدعو ربه بأن يُرزق بمولود، وقد أتت البشارة بعد توليه المهمة في الحد الجنوبي بأسبوع بقدوم أول مولود له، واسماه (يزن).
 
 وقال الجعيد لـ(الإخبارية) إن خبر قدوم ابنه هو أسعد وأهم بشارة يتلقاها في حياته، ولاسيما أنه تلقاها وهو مرابط في سبيل الله في الحد الجنوبي.
 
 وأضاف: "منذ زواجي منذ 14 عامًا لم أرزق بمولود، وطيلة تلك السنوات كنت أعاني نفسيًّا من هذا الموضوع، وتنقلت بين المستشفيات والعيادات والأطباء لطلب العلاج، لكن عندما وصلت إلى الحد الجنوبي رزقني الله سبحانه بمولودي الأول".
 
 وكشف عن طبيعة عمله، الذي يمتد 12 ساعة يوميًّا، من الـ6 صباحًا إلى الـ6 مساء، وهو إسناد طبي وإخلاء المصابين من النقطة الأمامية إلى نقطة الإسعاف الخلفية، ثم إخلاؤهم إلى المستشفى.
 
 وشرح أصعب موقف مرَّ به عندما تلقى بلاغًا عن وجود مصابين، ووقتها تعرَّضت سيارة الإسعاف إلى تدمير شامل.. وقال: واحتجزنا بداخلها لمدة ساعة كاملة تحت وقع النار، وقد أُصيب زميلي، بينما تعرضت لإصابة خفيفة. ورغم كل ذلك رجعنا للموقع، وتم إخلاء المصابين. 
 

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بالفيديو.. مرابط على الحد الجنوبي يُرزق بأول مولود له بعد 14 عامًا من الزواج بعد أسبوع من مرابطته
سبق

منذ 14 عامًا كان رئيس الرقباء فهد الجعيد - وهو من المرابطين على الحد الجنوبي - يدعو ربه بأن يُرزق بمولود، وقد أتت البشارة بعد توليه المهمة في الحد الجنوبي بأسبوع بقدوم أول مولود له، واسماه (يزن).
 
 وقال الجعيد لـ(الإخبارية) إن خبر قدوم ابنه هو أسعد وأهم بشارة يتلقاها في حياته، ولاسيما أنه تلقاها وهو مرابط في سبيل الله في الحد الجنوبي.
 
 وأضاف: "منذ زواجي منذ 14 عامًا لم أرزق بمولود، وطيلة تلك السنوات كنت أعاني نفسيًّا من هذا الموضوع، وتنقلت بين المستشفيات والعيادات والأطباء لطلب العلاج، لكن عندما وصلت إلى الحد الجنوبي رزقني الله سبحانه بمولودي الأول".
 
 وكشف عن طبيعة عمله، الذي يمتد 12 ساعة يوميًّا، من الـ6 صباحًا إلى الـ6 مساء، وهو إسناد طبي وإخلاء المصابين من النقطة الأمامية إلى نقطة الإسعاف الخلفية، ثم إخلاؤهم إلى المستشفى.
 
 وشرح أصعب موقف مرَّ به عندما تلقى بلاغًا عن وجود مصابين، ووقتها تعرَّضت سيارة الإسعاف إلى تدمير شامل.. وقال: واحتجزنا بداخلها لمدة ساعة كاملة تحت وقع النار، وقد أُصيب زميلي، بينما تعرضت لإصابة خفيفة. ورغم كل ذلك رجعنا للموقع، وتم إخلاء المصابين. 
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
02:08 AM
أكد أنها أسعد بشارة لأنه تلقاها وهو مرابط في سبيل الله

بالفيديو.. مرابط على الحد الجنوبي يُرزق بأول مولود له بعد 14 عامًا من الزواج بعد أسبوع من مرابطته

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عبدالحكيم شار - الرياض
56
102,234

منذ 14 عامًا كان رئيس الرقباء فهد الجعيد - وهو من المرابطين على الحد الجنوبي - يدعو ربه بأن يُرزق بمولود، وقد أتت البشارة بعد توليه المهمة في الحد الجنوبي بأسبوع بقدوم أول مولود له، واسماه (يزن).
 
 وقال الجعيد لـ(الإخبارية) إن خبر قدوم ابنه هو أسعد وأهم بشارة يتلقاها في حياته، ولاسيما أنه تلقاها وهو مرابط في سبيل الله في الحد الجنوبي.
 
 وأضاف: "منذ زواجي منذ 14 عامًا لم أرزق بمولود، وطيلة تلك السنوات كنت أعاني نفسيًّا من هذا الموضوع، وتنقلت بين المستشفيات والعيادات والأطباء لطلب العلاج، لكن عندما وصلت إلى الحد الجنوبي رزقني الله سبحانه بمولودي الأول".
 
 وكشف عن طبيعة عمله، الذي يمتد 12 ساعة يوميًّا، من الـ6 صباحًا إلى الـ6 مساء، وهو إسناد طبي وإخلاء المصابين من النقطة الأمامية إلى نقطة الإسعاف الخلفية، ثم إخلاؤهم إلى المستشفى.
 
 وشرح أصعب موقف مرَّ به عندما تلقى بلاغًا عن وجود مصابين، ووقتها تعرَّضت سيارة الإسعاف إلى تدمير شامل.. وقال: واحتجزنا بداخلها لمدة ساعة كاملة تحت وقع النار، وقد أُصيب زميلي، بينما تعرضت لإصابة خفيفة. ورغم كل ذلك رجعنا للموقع، وتم إخلاء المصابين. 
 

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