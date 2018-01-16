بالفيديو.. مواطن يوثق جِمالاً هزيلة جهّزها قصاب للذبح في "وادي الدواسر"

مسؤول ببلدية المحافظة لـ "سبق": لا صحة لما نُقل بالمقطع.. ولا يمكن دخولها

وثَّق أحد المواطنين في محافظة وادي الدواسر مقطع فيديو لحظيرة جِمال "حوش" في سوق الحديدي للإبل، الذي يُعتبر أحد أكبر الأسواق في السعودية، ورصد فيه عددًا من الجِمال الهزيلة "المصابة بالأمراض"، جهّزها قصاب استعدادًا لذبحها بمسلخ المحافظة الوحيد.



وأظهر الفيديو الذي التقطه المواطن لحوش قصاب - حسب وصفه في سوق الحديدي للإبل بوادي الدواسر- وجود عدد من الجِمال المعدة للذبح داخله، لافتًا إلى أنها تعاني أمراضًا جِلدية وهزالاً.



وأكد المواطن: الإبل الموجودة كبيرة بالسن "فطير"، ومصابة بالجرب، الذي يعتبر من أخطر أمراض الإبل، وهو مرض حكي شديد العدوى. متسائلاً عن غياب دور المختصين في بلدية المحافظة؛ لما تشكله هذه الإبل من مخاطر صحية على حياة المواطنين والمقيمين.



من جهته، أكـد مساعد رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر المشرف على متابعة المسلخ، الدكتور فهاد آل سبيهين، في رده على استفسار "سبق"، أنه لا صحة لما نُقل في المقطع، ولا يمكن دخول أي حالة مريضة أو مشتبه بها للمسلخ.



وأضاف "آل سبيهين" بأنه يوجد طبيب بيطري على مدار الساعة في مسلخ البلدية؛ وذلك للكشف على الحالات قبل وبعد الذبح، بإشراف مباشر من البلدية، وبشكل يومي.

